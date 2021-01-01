Дуа Липа прошлась по улице в крайне экстравагантном наряде

На днях 26-ти летняя Дуа Липа (Dua Lipa) была замечена в престижном районе Mayfair западного центра Лондона в костюме из мелкой сетки.Вечерний наряд британской певицы и модели был решён в оттенках зелёного с крупными фрагментарными изображениями денежной купюры.Дуа была одета в ансамбль, подчёркивающий фигуру - топик с длинными рукавами и лосины. На ногах высокие зелёные сапоги со шнуровкой. Блестящие чёрные волосы свободно ниспадали на плечи. На лице – яркий макияж.Великолепный пояс в виде крупных чёрных бабочек и маленькая серебристая сумочка дополнили образ. А массивные кольца и цепочка с кулоном в виде сапога завершили неординарную композицию.