В интервью на премии RU.TV Таша Белая сделала заявление для поклонников

Таша давно работает на телевидении и является желанной гостьей на любом мероприятии. В этот раз, давая интервью, она решила вспомнить о том, какое впечатление на неё произвела премия, когда Белая была приглашена на неё впервые.
"Когда я впервые была на Премии телеканала RU.TV, мне было около 20 лет, я смотрела, как артисты уходят со сцены со своими наградами, и понимала, что хочу также. Сейчас меня переполняют эмоции, я на красной дорожке с артистами - это подтверждение того, что я на правильном пути. Надеюсь в следующим году я тоже получу заветный самовар",
- поделилась Таша с журналистами.
Напомним, что в этом году Русская Музыкальная Премия телеканала RU.TV проводится в 11-ый раз. Посмотреть Премию зрители могли в зале, в эфире телеканала, на официальной странице телеканала ВКонтакте, а также – по всей стране, с помощью огромных городских экранах медиахолдинга MAER. Стоит быть уверенными, что и в следующем году мероприятие будет не менее масштабным.