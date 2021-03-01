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В интервью на премии RU.TV Таша Белая сделала заявление для поклонников

Вчера, 19:07
28 мая в «Крокус Сити Холле» состоялась церемония вручения премии телеканала RU.TV, которая собрала главных звёзд российского шоу-бизнеса.

В интервью на премии RU.TV Таша Белая сделала заявление для поклонников
В этот день по ковровой дороже прошлись Зиверт, Полина Гагарина, Юлия Барановская, МакSим, Слава, Юрий Николаев, Стивен Сигал, Яна Рудковская, DJ Groove, Виктор Дробыш, Leonid Rudenko, Anna Asti, Burito, Mark Ovski, Александр Шоуа, Митя Фомин, группа «Тутси», Инна Маликова, Алексей Чадов, Анастасия Ивка, Согдиана, Севиль, Стас Костюшкин, Алена Водонаева, Белла Потемкина, Елена Борщева, группа «Фабрика», Бьянка, Ваня и многие другие, а также певица и телеведущая Таша Белая.

Таша давно работает на телевидении и является желанной гостьей на любом мероприятии. В этот раз, давая интервью, она решила вспомнить о том, какое впечатление на неё произвела премия, когда Белая была приглашена на неё впервые.

В интервью на премии RU.TV Таша Белая сделала заявление для поклонников


"Когда я впервые была на Премии телеканала RU.TV, мне было около 20 лет, я смотрела, как артисты уходят со сцены со своими наградами, и понимала, что хочу также. Сейчас меня переполняют эмоции, я на красной дорожке с артистами - это подтверждение того, что я на правильном пути. Надеюсь в следующим году я тоже получу заветный самовар",

- поделилась Таша с журналистами.

Напомним, что в этом году Русская Музыкальная Премия телеканала RU.TV проводится в 11-ый раз. Посмотреть Премию зрители могли в зале, в эфире телеканала, на официальной странице телеканала ВКонтакте, а также – по всей стране, с помощью огромных городских экранах медиахолдинга MAER. Стоит быть уверенными, что и в следующем году мероприятие будет не менее масштабным.

В интервью на премии RU.TV Таша Белая сделала заявление для поклонников

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Ключевые слова: Таша Белая

Количество просмотров: 1 105
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: социальная сеть

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В интервью на премии RU.TV Таша Белая сделала заявление для поклонников 28 мая в «Крокус Сити Холле» состоялась церемония вручения премии телеканала RU.TV, которая собрала главных звёзд российского шоу-бизнеса.
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