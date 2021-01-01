Шэрон Стоун приехала на премьеру фильма в платье со странными чашечками

К фотографам на звёздную дорожку Шэрон вышла в платье красного цвета со странными чашечками, которые были явно больше по размеру, чем её грудь.
Но в целом очки и причёска звезды идеально подходили под название киноленты.
Да и фигура и внешний вид Стоун создавал впечатление, что актриса даже в своём возрасте остаётся "горячей штучкой".
А как Вам образ Шэрон Стоун на премьере фильма "Элвис"?
Ключевые слова: Шэрон Стоун
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Автор: zvezdi.ru
Автор фото: legion-media.ru
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