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Шэрон Стоун приехала на премьеру фильма в платье со странными чашечками

Сегодня, 15:24
64-летняя актриса Шэрон Стоун стала гостьей на премьере фильма "Элвис", который был представлен в рамках Каннского кинофестиваля 2022.

Шэрон Стоун приехала на премьеру фильма в платье со странными чашечками
К фотографам на звёздную дорожку Шэрон вышла в платье красного цвета со странными чашечками, которые были явно больше по размеру, чем её грудь.

Шэрон Стоун приехала на премьеру фильма в платье со странными чашечками


Но в целом очки и причёска звезды идеально подходили под название киноленты.

Шэрон Стоун приехала на премьеру фильма в платье со странными чашечками


Да и фигура и внешний вид Стоун создавал впечатление, что актриса даже в своём возрасте остаётся "горячей штучкой".

Шэрон Стоун приехала на премьеру фильма в платье со странными чашечками


А как Вам образ Шэрон Стоун на премьере фильма "Элвис"?

Шэрон Стоун приехала на премьеру фильма в платье со странными чашечками


Шэрон Стоун приехала на премьеру фильма в платье со странными чашечками


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Ключевые слова: Шэрон Стоун

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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