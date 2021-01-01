Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Интервью Фотогалереи Фотосессии

Добавить в закладки

Алина Кабаева в кокетливом платье открыла свой фестиваль художественной гимнастики

Сегодня, 16:19
В Москве состоялось торжественное открытие фестиваля художественной гимнастики Алины Кабаевой «Алина».

Алина Кабаева в кокетливом платье открыла свой фестиваль художественной гимнастики
В Москве состоялось торжественное открытие фестиваля художественной гимнастики Алины Кабаевой «Алина». Перед многочисленными зрителями выступили олимпийские чемпионы в данном виде спорта, а также четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов.

Праздник был посвящён подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны, так что, многие номера были соотвественно продуманны и осуществлялись под аккомпанемент военных песен в исполнении оркестра.
Ну а основное внимание всё же было приковано к загадочной Кабаевой, за которой публика наблюдает уже многие годы, теряясь в догадках по поводу её личной жизни.

Алина Кабаева в кокетливом платье открыла свой фестиваль художественной гимнастики


На фестивале гимнастка появилась в поистине весеннем кокетливом наряде - розовом шелковом платье с запахом, с ромашковым принтом, и жёлтых туфлях.

Алина Кабаева в кокетливом платье открыла свой фестиваль художественной гимнастики


Модники уверяют, что сарафан принадлежит бренду Alessandra Rich и стоит порядка 110 тысяч рублей по нынешнему курсу.
В сети выбор гимнастки похвалили, отметив, что выглядит она прекрасно и платье ей по фигуре. Вместе с тем, пользователи считают, что Кабаева начала перебарщивать с пластикой лица.

Алина Кабаева в кокетливом платье открыла свой фестиваль художественной гимнастики

Алина Кабаева в кокетливом платье открыла свой фестиваль художественной гимнастики

← Анастасия Костенко похвасталась растяжкой, задрав ногу на детской площ... Кейт Миддлтон и принц Уильям намерены отказаться от титулов →

Ключевые слова: Алина Кабаева, lilynews

Количество просмотров: 1 170
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
В сети обсуждают необычный наряд Алины Кабаевой
СМИ напомнили о самом сексуальном наряде Алины Кабаевой
Алина Кабаева организовала грандиозный праздник для детей
Наряд Алины Кабаевой вызвал бурю обсуждений в сети
Публика неоднозначно оценила теледебют Николая Цискаридзе Николай Цискаридзе заменил бежавшего из страны Максима Галкина на посту ведущего шоу «Сегодня вечером».
Кейт Миддлтон и принц Уильям намерены отказаться от титулов Наверное, королева Елизавета не ожидала получить такой удар на старость лет.
Алина Кабаева в кокетливом платье открыла свой фестиваль художественной гимнастики В Москве состоялось торжественное открытие фестиваля художественной гимнастики Алины Кабаевой «Алина».
Анастасия Костенко похвасталась растяжкой, задрав ногу на детской площадке Уже который год Анастасия Костенко занята родами и ублажением мужа Дмитрия Тарасова.
Анастасия Костенко похвасталась растяжкой, задрав ногу на детской площадке Уже который год Анастасия Костенко занята родами и ублажением мужа Дмитрия Тарасова.
Анастасия Макеева и Роман Мальков празднуют первую годовщину свадьбы Анастасия Макеева до сих пор не может поверить своему счастью.
Полина Гагарина и её дочь проводят время на пляже в одинаковых белоснежных купальниках Полина Гагарина отдыхает в Дубае, откуда уже делилась снимками, демонстрируя подтянутую фигуру в бикини.
Полина Гагарина и её дочь проводят время на пляже в одинаковых белоснежных купальниках Полина Гагарина отдыхает в Дубае, откуда уже делилась снимками, демонстрируя подтянутую фигуру в бикини.
Дана Борисова призналась, кто оплатил ей отдых в Турции Дана Борисова нарвалась на аттракцион невиданной щедрости.
Дана Борисова призналась, кто оплатил ей отдых в Турции Дана Борисова нарвалась на аттракцион невиданной щедрости.
© 2004-2021 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.