Алина Кабаева в кокетливом платье открыла свой фестиваль художественной гимнастики

В Москве состоялось торжественное открытие фестиваля художественной гимнастики Алины Кабаевой «Алина». Перед многочисленными зрителями выступили олимпийские чемпионы в данном виде спорта, а также четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов.Праздник был посвящён подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны, так что, многие номера были соотвественно продуманны и осуществлялись под аккомпанемент военных песен в исполнении оркестра.Ну а основное внимание всё же было приковано к загадочной Кабаевой, за которой публика наблюдает уже многие годы, теряясь в догадках по поводу её личной жизни.На фестивале гимнастка появилась в поистине весеннем кокетливом наряде - розовом шелковом платье с запахом, с ромашковым принтом, и жёлтых туфлях.Модники уверяют, что сарафан принадлежит бренду Alessandra Rich и стоит порядка 110 тысяч рублей по нынешнему курсу.В сети выбор гимнастки похвалили, отметив, что выглядит она прекрасно и платье ей по фигуре. Вместе с тем, пользователи считают, что Кабаева начала перебарщивать с пластикой лица.