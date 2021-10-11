Постаревшая Кейт Миддлтон пришла на службу в коротком платье, демонстрируя голые ноги

При определённом свете, 40-летняя Кейт Миддлтон выглядит вполне себе "ничего так", но порой в Сеть попадают фотографии, на которых герцогиня Кембриджская выглядит так, будто всю ночь разгружала вагоны.
Именно так смотрелась Кейт во время похода на службу в Вестминстерском аббатстве. На лице довольно заметные мешки под глазами и возрастные "брыли".
Ситуацию не спасла даже длина белого платья, которое открывало вид на стройные ноги многодетной мамы.
Внешний вид Миддлтон был, как всегда, элегантный и продуман до мелочей.
Но видно, что годы берут своё. Только вот Кейт, в отличие от многих дам, чьи имена постоянно на первых полосах газет, явно не делает "уколы красоты". Хотя, кто знает, может ещё все впереди.
Ключевые слова: Кейт Миддлтон
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Автор: zvezdi.ru
Автор фото: legion-media.ru
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