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Дизайнер Ольга Сказкина рассказала о 8 терминах, связанных с устойчивой модой, которые важно знать

Сегодня, 11:19
Разобраться во всех веяниях экологичной моды и устойчивого развития сразу непросто.

Дизайнер Ольга Сказкина рассказала о 8 терминах, связанных с устойчивой модой, которые важно знать
Понять и проникнуться эко-терминами и понятиями поможет Ольга Сказкина – дизайнер, предприниматель, основатель sustainable fashion бренда Ecoolska.

Понятие «устойчивая мода»

Термин связан с изменением принципа потребления. Одежда, обувь, аксессуары производятся, утилизируются экологически правильно и социально ответственно. Сокращается объем отходов, вредных выбросов и количество приобретаемой одежды.

Основные принципы устойчивого развития

Устойчивое развитие – способы удовлетворения человеческих потребностей с максимальным сохранением экологии. Существует три его базовых принципа – прибыль, забота о людях, экологичность.

Как можно внести посильный вклад в развитие устойчивой моды?

Начать довольно просто. Отдавать предпочтение брендам, которые заботятся об экологии, и ответственно относиться к своему гардеробу. Использовать повторно, ремонтировать, отдавать нуждающимся хорошие, но надоевшие вещи, и сдавать в переработку негодные.
«Осознанное потребление – это несложно. Главное – начать, и изменить восприятие. Hо зато это большой вклад в развитие и экологию», – уверена дизайнер Ольга Сказкина.

Дизайнер Ольга Сказкина рассказала о 8 терминах, связанных с устойчивой модой, которые важно знать


8 терминов устойчивой моды

• Sustainability. Это понятие держится на 3 составляющих: люди, экология и экономика, которые учитываются на всех этапах производства. Важно не только развивать экономику, но и сделать так, чтобы работники получали достойную оплату, социальные выплаты, а также минимизировать углеродный след в процессе дизайна, изготовления и логистики.

• Апсайклинг — процесс вторичной переработки вещей и материалов, которые используются для производства дизайнерских вещей. Яркий пример — создание новой коллекции из одежды second-hand.

• Эко-сертификаты на ткани — подтверждение соответствия продукции стандартам качества. Если товар прошел сертификацию, рядом с ярлыком располагается бирка. На одной ее стороне — копия сертификата, с другой — эпидемиологическое заключение. Применительно к ткани это означает, что она изготовлена из органического сырья, отбеливание происходило без применения хлора, обработка — без использования токсичных тяжелых металлов.

• Переработанные ткани — производятся из текстильных отходов, сданной на утилизацию одежды или выпадов от кроя швейных фабрик, которые разделяются на отдельные волокна. Из них скручивают новые нити для изготовления экологичных тканей.

• Биоразлагаемые ткани — создаются из органического сырья и обладают свойством разрушаться в условиях окружающей среды, не нанося ей вреда. К таким тканям относятся бамбук, крапива, лен, органический хлопок. Брендом Vollebak была создана футболка на основе водорослей, бука и эвкалипта, способная полностью разлагаться через 3 месяца.

• Органические ткани — это понятие применительно к модной индустрии означает производство материалов из сырья, которое не подвергалось воздействию химикатов, ядовитых веществ и не является генетически модифицированным.

• Циркулярная мода (мода замкнутого цикла) — экологичный подход к созданию текстиля, который затем можно отправить на переработку. Некоторые бренды, поддерживающие это направление, предоставляют скидку покупателям, которые сдают в магазин ненужные вещи.

• Digital fashion — цифровая одежда, сделанная в графическом редакторе и не существующая в реальности. Модели можно наложить на фото для создания модного лука или использовать как один из этапов дизайна коллекции.
«Бренд Ecoolska за осознанное потребление, циркулярную экономику, за то, чтобы давать вещам вторую жизнь и сохранять нашу планету для потомков. Мы информационно открыты и делаем все, чтобы индустрия моды стала более экологичной и этичной», – делится основатель sustainable fashion бренда Ecoolska Ольга Сказкина.

Дизайнер Ольга Сказкина рассказала о 8 терминах, связанных с устойчивой модой, которые важно знать

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Ключевые слова: Ольга Сказкина

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Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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Дизайнер Ольга Сказкина рассказала о 8 терминах, связанных с устойчивой модой, которые важно знать Разобраться во всех веяниях экологичной моды и устойчивого развития сразу непросто.
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