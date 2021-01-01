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Селена Гомес предстала в образе Мерилин Монро в новой фотосессии
Вчера, 15:33
29-летняя звезда американской поп-сцены Селена Гомес появилась на обложке женского журнала ELLE.
Селену было сложно узнать, ведь в последнее время артистка сильно поправилась. Но редакторы издания решили, что на страницах глянца Гомес будет стройной.
Многие сравнили образ, который подобрали стилисты, со знаменитой Мерелин Монро.
Конечно, в более современном виде - на шее чокер, колготы в сетку, хищный взгляд.
Передать настроение автора снимков у Селены точно получилось.
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Ключевые слова:
Селена Гомес
Количество просмотров: 2 535
Автор:
zvezdi.ru
Автор фото: ELLE
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