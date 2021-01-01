Селена Гомес предстала в образе Мерилин Монро в новой фотосессии

Селену было сложно узнать, ведь в последнее время артистка сильно поправилась. Но редакторы издания решили, что на страницах глянца Гомес будет стройной.Многие сравнили образ, который подобрали стилисты, со знаменитой Мерелин Монро.Конечно, в более современном виде - на шее чокер, колготы в сетку, хищный взгляд.Передать настроение автора снимков у Селены точно получилось.