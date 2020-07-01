10 признаков поведения настоящей француженки: Карина Романова дала несколько советов, как стать своей в Париже

Молодая актриса, певица и блогер Карина Романова рассказала о том, какие привычки стоит приобрести, чтобы прослыть настоящей француженкой.Истинные француженки флиртуют, как дышат – легко и непринужденно, без намеков на фривольность или пошлость. Они не считают это зазорным – наоборот, уверены, что такое поведение добавляет в их жизнь ярких красок.Флирт проявляется в игривых жестах, улыбках, явной заинтересованности в собеседнике, своевременно сказанном комплименте и прочих женских штучках.Жительницы Франции любят вкусно поесть. Не верьте тем, кто рассказывает про три листа салата в день: женщины нередко балуют себя самыми разными десертами – тортами, шоколадом, мороженым. Другое дело, что они знают чувство меры, следят за качеством продуктов и не забывают выпивать достаточное количество воды.Француженки просто обожают различные шарфики, платки, шляпки, очки, сумки, бижутерию, ремни, часы и прочее. В гардеробе каждой из них найдется множество таких вещиц – под самые разные наряды и сезоны. Они не боятся смешивать разные стили, но далеко не всегда следуют ультрасовременным трендам, отдавая предпочтение классике.