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10 признаков поведения настоящей француженки: Карина Романова дала несколько советов, как стать своей в Париже

Сегодня, 15:22
Молодая актриса, певица и блогер Карина Романова рассказала о том, какие привычки стоит приобрести, чтобы прослыть настоящей француженкой.

10 признаков поведения настоящей француженки: Карина Романова дала несколько советов, как стать своей в Париже
Молодая актриса, певица и блогер Карина Романова рассказала о том, какие привычки стоит приобрести, чтобы прослыть настоящей француженкой.

10 признаков поведения настоящей француженки: Карина Романова дала несколько советов, как стать своей в Париже


1. Умение флиртовать

Истинные француженки флиртуют, как дышат – легко и непринужденно, без намеков на фривольность или пошлость. Они не считают это зазорным – наоборот, уверены, что такое поведение добавляет в их жизнь ярких красок.
Флирт проявляется в игривых жестах, улыбках, явной заинтересованности в собеседнике, своевременно сказанном комплименте и прочих женских штучках.

2. Разумный подход к еде

Жительницы Франции любят вкусно поесть. Не верьте тем, кто рассказывает про три листа салата в день: женщины нередко балуют себя самыми разными десертами – тортами, шоколадом, мороженым. Другое дело, что они знают чувство меры, следят за качеством продуктов и не забывают выпивать достаточное количество воды.

10 признаков поведения настоящей француженки: Карина Романова дала несколько советов, как стать своей в Париже


3. Любовь к аксессуарам

Француженки просто обожают различные шарфики, платки, шляпки, очки, сумки, бижутерию, ремни, часы и прочее. В гардеробе каждой из них найдется множество таких вещиц – под самые разные наряды и сезоны. Они не боятся смешивать разные стили, но далеко не всегда следуют ультрасовременным трендам, отдавая предпочтение классике.

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Ключевые слова: Карина Романова

Количество просмотров: 1 690
Автор: Lili

Автор фото: instagram

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10 признаков поведения настоящей француженки: Карина Романова дала несколько советов, как стать своей в Париже Молодая актриса, певица и блогер Карина Романова рассказала о том, какие привычки стоит приобрести, чтобы прослыть настоящей француженкой.
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