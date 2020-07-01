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Виктория Боня с помощью розового платья подчеркнула стройность фигуры

Сегодня, 14:54
Виктория Боня в последнее время старается быть всё ближе к народу.

Виктория Боня с помощью розового платья подчеркнула стройность фигуры
Она часто выходит в прямые эфиры и даёт девушкам, своим подписчицам полезные советы о том, как ухаживать за собой и не тратить на косметику много денег.

Виктория Боня с помощью розового платья подчеркнула стройность фигуры


Также Вика старается чередовать изысканные наряды из элитных бутиков с платьями, которые по цене доступны всем. Так, отправившись на обед с друзьями, Боня надела короткое розовое облегающее платье с белыми кроссовками на большой платформе.

Виктория Боня с помощью розового платья подчеркнула стройность фигуры


"Жизнь на столько прекрасна и удивительна! Иногда я поражаюсь на сколько все волшебно.

Один день может быть грустно, а на следующий день жизнь преподносит вам море поводов для улыбок и счастья! Похоже на контрастный душ и каждое событие по своему прекрасно.

Все в нашем сознании, все ограничения тоже только из нашего ума!",

- писала Боня, позируя в розовом наряде на фоне гор. А как вам такой внешний вид Виктории?

Виктория Боня с помощью розового платья подчеркнула стройность фигуры


Виктория Боня с помощью розового платья подчеркнула стройность фигуры

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Ключевые слова: Виктория Боня

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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