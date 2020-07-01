Виктория Боня с помощью розового платья подчеркнула стройность фигуры

Она часто выходит в прямые эфиры и даёт девушкам, своим подписчицам полезные советы о том, как ухаживать за собой и не тратить на косметику много денег.Также Вика старается чередовать изысканные наряды из элитных бутиков с платьями, которые по цене доступны всем. Так, отправившись на обед с друзьями, Боня надела короткое розовое облегающее платье с белыми кроссовками на большой платформе."Жизнь на столько прекрасна и удивительна! Иногда я поражаюсь на сколько все волшебно.Один день может быть грустно, а на следующий день жизнь преподносит вам море поводов для улыбок и счастья! Похоже на контрастный душ и каждое событие по своему прекрасно.Все в нашем сознании, все ограничения тоже только из нашего ума!",- писала Боня, позируя в розовом наряде на фоне гор. А как вам такой внешний вид Виктории?