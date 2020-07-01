Ольга Бузова кардинально сменила имидж, сделав укладку из мелких кудряшек

Ради нового эфира шоу, стилисты проекта знатно потрудились над волосами Ольги. Итогом этого фэшн-эксперимента стал, что называют, "врыв на макаронной фабрике". Бузова предстала перед зрителями с укладкой в виде мелких кудряшек, которые создавали мега-объём на голове артистки.В качестве наряда был удачно подобран топ и кардиган песочного цвета и штаны на талии с принтом змеи. Образ завершали туфли с острым носом. Как вам такой внешний вид Ольги Бузовой?