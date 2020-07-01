В качестве наряда был удачно подобран топ и кардиган песочного цвета и штаны на талии с принтом змеи. Образ завершали туфли с острым носом. Как вам такой внешний вид Ольги Бузовой?
Ольга Бузова кардинально сменила имидж, сделав укладку из мелких кудряшек
Вчера, 16:19
С такой причёской ведущую проекта "Дом-2" Ольгу Бузову не видели никогда.
Ради нового эфира шоу, стилисты проекта знатно потрудились над волосами Ольги. Итогом этого фэшн-эксперимента стал, что называют, "врыв на макаронной фабрике". Бузова предстала перед зрителями с укладкой в виде мелких кудряшек, которые создавали мега-объём на голове артистки.
В качестве наряда был удачно подобран топ и кардиган песочного цвета и штаны на талии с принтом змеи. Образ завершали туфли с острым носом. Как вам такой внешний вид Ольги Бузовой?
В качестве наряда был удачно подобран топ и кардиган песочного цвета и штаны на талии с принтом змеи. Образ завершали туфли с острым носом. Как вам такой внешний вид Ольги Бузовой?
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Ключевые слова: Ольга Бузова, myshanews
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Количество просмотров: 3 926
Автор: zvezdi.ruПерейти в галерею
Автор фото: Инстаграм
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Автор фото: Инстаграм
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