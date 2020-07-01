Виктория Боня отправилась к морю в короткой юбке от Gucci

На снимке Вика прилегла на камни около моря. Свой образ Виктория дополнила чёрным топом с декольте и белой сумочкой. Волосы Бони распущены, кудри расплелись от ветра.Под картинкой Вика предложила поразмышлять о том, верят ли люди в знаки судьбы:"Всем доброе утро. Вы верите в знаки судьбы?Как думаете, может ли жизнь давать подсказки на те или иные вопросы?Например, я часто рассказывала, что в самые трудные моменты своей жизни я видела знаки, которые говорили мне, что все будет хорошо.Как-то я шла по улице Москвы, в тот самый момент когда я подумала, что все так плохо я увидела под ногами браслет из золота, который кто-то обронил... для меня это был знак, что все будет хорошо!Я даже воспаряла духом))Как считаете, это был знак или просто мои мысли?Как бы там не было, я считаю, что именно своими мыслями мы создаём свою реальность и делаем ее такой, какой нам нужно! Согласны или нет?Напишите ваши истории, мне очень интересно!!".В комментариях Боня дополнила, что браслет она подняла, надела и носила его очень долго, считая добрым знаком свыше.