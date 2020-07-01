Виктория Боня отправилась к морю в короткой юбке от Gucci

Под картинкой Вика предложила поразмышлять о том, верят ли люди в знаки судьбы:
"Всем доброе утро. Вы верите в знаки судьбы?
Как думаете, может ли жизнь давать подсказки на те или иные вопросы?
Например, я часто рассказывала, что в самые трудные моменты своей жизни я видела знаки, которые говорили мне, что все будет хорошо.
Как-то я шла по улице Москвы, в тот самый момент когда я подумала, что все так плохо я увидела под ногами браслет из золота, который кто-то обронил... для меня это был знак, что все будет хорошо!
Я даже воспаряла духом))
Как считаете, это был знак или просто мои мысли?
Как бы там не было, я считаю, что именно своими мыслями мы создаём свою реальность и делаем ее такой, какой нам нужно! Согласны или нет?
Напишите ваши истории, мне очень интересно!!".
В комментариях Боня дополнила, что браслет она подняла, надела и носила его очень долго, считая добрым знаком свыше.