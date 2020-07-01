Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии

Добавить в закладки

Виктория Боня отправилась к морю в короткой юбке от Gucci

Вчера, 11:33
40-летняя Виктория Боня продемонстрировала длинные ножки в белой юбке из перьев бренда Gucci.

Виктория Боня отправилась к морю в короткой юбке от Gucci
На снимке Вика прилегла на камни около моря. Свой образ Виктория дополнила чёрным топом с декольте и белой сумочкой. Волосы Бони распущены, кудри расплелись от ветра.

Под картинкой Вика предложила поразмышлять о том, верят ли люди в знаки судьбы:

"Всем доброе утро. Вы верите в знаки судьбы?
Как думаете, может ли жизнь давать подсказки на те или иные вопросы?
Например, я часто рассказывала, что в самые трудные моменты своей жизни я видела знаки, которые говорили мне, что все будет хорошо.
Как-то я шла по улице Москвы, в тот самый момент когда я подумала, что все так плохо я увидела под ногами браслет из золота, который кто-то обронил... для меня это был знак, что все будет хорошо!
Я даже воспаряла духом))
Как считаете, это был знак или просто мои мысли?
Как бы там не было, я считаю, что именно своими мыслями мы создаём свою реальность и делаем ее такой, какой нам нужно! Согласны или нет?
Напишите ваши истории, мне очень интересно!!".

В комментариях Боня дополнила, что браслет она подняла, надела и носила его очень долго, считая добрым знаком свыше.

Виктория Боня отправилась к морю в короткой юбке от Gucci

← Константин Богомолов показал Глюкозе свои таланты за столиком в рестор... Канье Уэст вспомнил о проблемах в браке с Ким Кардашьян →

Ключевые слова: Виктория Боня, myshanews

Количество просмотров: 2 834
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Загрузка...

18-летняя Кайя Гербер обнажилась сразу для двух обложек Vogue Дочь Синди Кроуфорд стала настоящим ньюсмейкером. О неё говорят во всем мире.
Ольга Бузова кардинально сменила имидж, сделав укладку из мелких кудряшек С такой причёской ведущую проекта "Дом-2" Ольгу Бузову не видели никогда.
Вера Брежнева планирует родить Меладзе нескольких детей Родить ребенка Константину Меладзе Вера Брежнева планировала еще в 2014 году, когда их отношения были только слухами.
Дочь Анастасии Волочковой сменила имидж и приехала к маме в гости Пока Анастасия Волочкова пытается наладить семейную жизнь с таинственными мужчинами, её дочь Ариадна обрела семейную гармонию с новой женой отца.
Юлия Михальчик уладила конфликт с Иосифом Пригожиным Не успел в прессе подняться шум из-за назревающего скандала между Юлией Михальчик и Иосифом Пригожиным, как оппоненты быстренько обо всем договорились.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media © 2004-2020 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.