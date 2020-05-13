Также звезда отметила, что считает себя скромной, но только не тогда, когда это касается белья, поэтому она любит подобные фотосессии. Подписчики Рианны в восторге от новых снимков, однако многие из них вновь спросили певицу о том, когда же, наконец, увидят свет её новые песни: "Кажется, Ри совсем забыла, что она певица(" - жалуются поклонники.
Рианна отметила двухлетие своего бренда нижнего белья пикантными снимками
13.05.20 / 21:24
В честь дня рождения своей марки певица Рианна позирует в нижнем белье из новой коллекции.
Пандемия коронавируса повлияла на множество сфер жизни людей во всем мире, и, конечно, огромный удар был нанесён как по крупным торговым центрам, так и по бутикам одежды, обуви, убытки терпят крупные модные дома. Чтобы поднять настроение поклонникам своего бренда нижнего белья Savage X Fenty, Рианна представила новую коллекцию и примерила некоторые модели: "Новый Savage! Нам исполнилось два года, и всё это время мы чувствовали от вас невероятную поддержку. Спасибо, что верили в нас и разделяли наши ценности. И, конечно, покупали Savage X Fenty!" - написала исполнительница в комментарии к кадрам.
Также звезда отметила, что считает себя скромной, но только не тогда, когда это касается белья, поэтому она любит подобные фотосессии. Подписчики Рианны в восторге от новых снимков, однако многие из них вновь спросили певицу о том, когда же, наконец, увидят свет её новые песни: "Кажется, Ри совсем забыла, что она певица(" - жалуются поклонники.
Также звезда отметила, что считает себя скромной, но только не тогда, когда это касается белья, поэтому она любит подобные фотосессии. Подписчики Рианны в восторге от новых снимков, однако многие из них вновь спросили певицу о том, когда же, наконец, увидят свет её новые песни: "Кажется, Ри совсем забыла, что она певица(" - жалуются поклонники.
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Ключевые слова: Рианна
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Количество просмотров: 4 199
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram.com
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Автор фото: instagram.com
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