Рианна отметила двухлетие своего бренда нижнего белья пикантными снимками

Пандемия коронавируса повлияла на множество сфер жизни людей во всем мире, и, конечно, огромный удар был нанесён как по крупным торговым центрам, так и по бутикам одежды, обуви, убытки терпят крупные модные дома. Чтобы поднять настроение поклонникам своего бренда нижнего белья Savage X Fenty, Рианна представила новую коллекцию и примерила некоторые модели: "Новый Savage! Нам исполнилось два года, и всё это время мы чувствовали от вас невероятную поддержку. Спасибо, что верили в нас и разделяли наши ценности. И, конечно, покупали Savage X Fenty!" - написала исполнительница в комментарии к кадрам.Также звезда отметила, что считает себя скромной, но только не тогда, когда это касается белья, поэтому она любит подобные фотосессии. Подписчики Рианны в восторге от новых снимков, однако многие из них вновь спросили певицу о том, когда же, наконец, увидят свет её новые песни: "Кажется, Ри совсем забыла, что она певица(" - жалуются поклонники.