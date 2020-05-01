Ханна и Пашу с дочкой в плюшевых костюмах показали жильё в Москва-Сити

Ханна опубликовала фото на фоне Москвы, где заметно, что семья стоит в неотремонтированной квартире.Пока что Ханна не ответила на вопрос о том, будет ли это новое жильё звёздной четы или покупка сделана для будущей перепродажи.В любом случае понятно, что денег она стоила немалых.Несмотря на то, что за окном светит солнце - все члены семьи одеты в плюшевые костюмы белого цвета, как будто игрушечные мишки. На ногах Пашу, Ханны и их дочки Адрианы ботинки песочного цвета на мощной платформе. "Не жарко?", - спрашивают в комментариях.Но в такой квартире будет жарко просто от ощущения того, что она у тебя есть. Как вам такой внешний вид Анны и её родных?