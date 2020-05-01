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Ханна и Пашу с дочкой в плюшевых костюмах показали жильё в Москва-Сити

Сегодня, 10:17
Пока в комментариях Анастасии Решетовой люди жалуются, что им нечем оплачивать кредиты и ипотеку, певица Ханна и её муж продюсер Пашу завершили сделку по покупке элитной недвижимости в комплексе "Москва-Сити".

Ханна и Пашу с дочкой в плюшевых костюмах показали жильё в Москва-Сити
Ханна опубликовала фото на фоне Москвы, где заметно, что семья стоит в неотремонтированной квартире.

Пока что Ханна не ответила на вопрос о том, будет ли это новое жильё звёздной четы или покупка сделана для будущей перепродажи.
В любом случае понятно, что денег она стоила немалых.

Ханна и Пашу с дочкой в плюшевых костюмах показали жильё в Москва-Сити


Ханна и Пашу с дочкой в плюшевых костюмах показали жильё в Москва-Сити


Несмотря на то, что за окном светит солнце - все члены семьи одеты в плюшевые костюмы белого цвета, как будто игрушечные мишки. На ногах Пашу, Ханны и их дочки Адрианы ботинки песочного цвета на мощной платформе. "Не жарко?", - спрашивают в комментариях.

Ханна и Пашу с дочкой в плюшевых костюмах показали жильё в Москва-Сити


Но в такой квартире будет жарко просто от ощущения того, что она у тебя есть. Как вам такой внешний вид Анны и её родных?

Ханна и Пашу с дочкой в плюшевых костюмах показали жильё в Москва-Сити


Ханна и Пашу с дочкой в плюшевых костюмах показали жильё в Москва-Сити

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Ключевые слова: Ханна

Количество просмотров: 1 638
Автор: Mysha

Автор фото: Ханна

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