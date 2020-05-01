Настя Каменских отметила день рождения в платье свободного кроя

Сама Настя в этот день выглядела великолепно. Копна чёрных волос из мелких кудряшек - это природная "укладка" певицы.
В качестве наряда Настя выбрала комплект из платья-сорочки кремового цвета, сверху была ажурная накидка, много интересных аксессуаров, особенно поясок и сабо на высоком каблуке под цвет платья.
Настя выглядела женственно и элегантно. Многие заметили, что Каменских фотографируется, стараясь скрыть животик. Но делает это по причине беременности или набранных лишних килограммов - покажет время.