Настя Каменских отметила день рождения в платье свободного кроя

Артистке исполнилось 33 года. Муж Анастасии Потап (Алексей Потапенко) устроил супруге настоящий праздник, украсив дом и сделав фотосессию в розово-пастельных тонах.Сама Настя в этот день выглядела великолепно. Копна чёрных волос из мелких кудряшек - это природная "укладка" певицы.В качестве наряда Настя выбрала комплект из платья-сорочки кремового цвета, сверху была ажурная накидка, много интересных аксессуаров, особенно поясок и сабо на высоком каблуке под цвет платья.Настя выглядела женственно и элегантно. Многие заметили, что Каменских фотографируется, стараясь скрыть животик. Но делает это по причине беременности или набранных лишних килограммов - покажет время.