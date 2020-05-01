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Настя Каменских отметила день рождения в платье свободного кроя

Сегодня, 09:18
4 мая певица Настя Каменских отметила день рождения.

Настя Каменских отметила день рождения в платье свободного кроя
Артистке исполнилось 33 года. Муж Анастасии Потап (Алексей Потапенко) устроил супруге настоящий праздник, украсив дом и сделав фотосессию в розово-пастельных тонах.

Сама Настя в этот день выглядела великолепно. Копна чёрных волос из мелких кудряшек - это природная "укладка" певицы.

Настя Каменских отметила день рождения в платье свободного кроя


В качестве наряда Настя выбрала комплект из платья-сорочки кремового цвета, сверху была ажурная накидка, много интересных аксессуаров, особенно поясок и сабо на высоком каблуке под цвет платья.

Настя Каменских отметила день рождения в платье свободного кроя


Настя выглядела женственно и элегантно. Многие заметили, что Каменских фотографируется, стараясь скрыть животик. Но делает это по причине беременности или набранных лишних килограммов - покажет время.

Настя Каменских отметила день рождения в платье свободного кроя

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Ключевые слова: Настя Каменских

Количество просмотров: 2 600
Автор: Mysha

Автор фото: Настя Каменских

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Настя Каменских отметила день рождения в платье свободного кроя 4 мая певица Настя Каменских отметила день рождения.
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