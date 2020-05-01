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Алёна Шишкова показала свой естественный цвет волос

Сегодня, 08:42
Пока девушки всего мира снимают на видео, как нелепо отрезают чёлку, пытаются подровнять "кончики" и избавиться от предательски выглядывающей седины, модель Алёна Шишкова выбрала другую тактику.

Алёна Шишкова показала свой естественный цвет волос
Она терпеливо ждёт, когда откроются салоны, и можно будет отправиться на процедуру, не боясь заразиться.

Пока же волосы Алёны отрастают естественным образом. Заметно, что у Шишковой красивый природный цвет волос, который называют русым.

Алёна Шишкова показала свой естественный цвет волос


Многие подписчики Шишковой отметили, что с таким цветом Алёне намного лучше и убеждают не травмировать волосы краской, а отрастить свой натуральный оттенок.

Алёна Шишкова показала свой естественный цвет волос

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Ключевые слова: Алёна Шишкова

Количество просмотров: 1 495
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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