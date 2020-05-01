Алёна Шишкова показала свой естественный цвет волос

Пока девушки всего мира снимают на видео, как нелепо отрезают чёлку, пытаются подровнять "кончики" и избавиться от предательски выглядывающей седины, модель Алёна Шишкова выбрала другую тактику.

Она терпеливо ждёт, когда откроются салоны, и можно будет отправиться на процедуру, не боясь заразиться.Пока же волосы Алёны отрастают естественным образом. Заметно, что у Шишковой красивый природный цвет волос, который называют русым.Многие подписчики Шишковой отметили, что с таким цветом Алёне намного лучше и убеждают не травмировать волосы краской, а отрастить свой натуральный оттенок.