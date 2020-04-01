Кендалл Дженнер представила фотосессию топлесс для Calvin Klein

24-летняя Кендалл Дженнер (Kendall Jenner) снялась для популярного бренда Calvin Klein. Кендалл презентовала новую коллекцию под названием "DEAL WITH IT". В этой линейке представлены, как лифы и трусики, так и топы, которые вполне подойдут для занятия спортом.Также в коллекции есть интересные товары для мужчин - так называемые джоки. Их цена в комплекте из 2 штук составляет 3400 рублей.Женские элемент нижнего белья выглядят скромнее. Убедиться в это можно, посмотрев всю фотосессию чуть ниже: