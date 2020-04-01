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Кендалл Дженнер представила фотосессию топлесс для Calvin Klein

Сегодня, 10:57
Топ-модель из клана Кардашьян продолжает радовать поклонников стильными снимками.

Кендалл Дженнер представила фотосессию топлесс для Calvin Klein
24-летняя Кендалл Дженнер (Kendall Jenner) снялась для популярного бренда Calvin Klein. Кендалл презентовала новую коллекцию под названием "DEAL WITH IT". В этой линейке представлены, как лифы и трусики, так и топы, которые вполне подойдут для занятия спортом.

Кендалл Дженнер представила фотосессию топлесс для Calvin Klein


Также в коллекции есть интересные товары для мужчин - так называемые джоки. Их цена в комплекте из 2 штук составляет 3400 рублей.

Кендалл Дженнер представила фотосессию топлесс для Calvin Klein


Женские элемент нижнего белья выглядят скромнее. Убедиться в это можно, посмотрев всю фотосессию чуть ниже:

Кендалл Дженнер представила фотосессию топлесс для Calvin Klein

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Ключевые слова: Кендалл Дженнер, Kendall Jenner

Количество просмотров: 3 744
Автор: Mysha

Автор фото: Calvin Klein

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