Нюша прикрыла обнажённое тело подушкой

Нюша наоборот решила, что никакие аксессуары и дополнения ей не нужны. Певица прикрыла обнажённое тело подушкой, сделав фото после душа. На Нюше ни одежды, ни косметики, ни-че-го.
Стоит полагать, что этот снимок сделал муж Анны Шурочкиной Игорь Сивов, который в последнее время только "за" то, чтобы мама его дочки публиковала всё более и более пикантные фото. Игорь даже не против, что Нюша снова начала тесно общаться со своим бывшим Егором Кридом. Что не сделаешь ради пополнения семейного бюджета.