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Нюша прикрыла обнажённое тело подушкой

Вчера, 10:57
Многие звёзды продолжают принимать участие в набирающем популярность челлендже #quarantinepillowchallenge, смысл которого заключается в том, чтобы сделать платье из подушки, но певица Нюша "пошла дальше всех".

Нюша прикрыла обнажённое тело подушкой
Подавляющее большинство девушек, публикующих снимки в рамках данного флешмоба, подбирают к образу сумочки, сапожки, делают макияж и причёску.

Нюша наоборот решила, что никакие аксессуары и дополнения ей не нужны. Певица прикрыла обнажённое тело подушкой, сделав фото после душа. На Нюше ни одежды, ни косметики, ни-че-го.

Нюша прикрыла обнажённое тело подушкой


Стоит полагать, что этот снимок сделал муж Анны Шурочкиной Игорь Сивов, который в последнее время только "за" то, чтобы мама его дочки публиковала всё более и более пикантные фото. Игорь даже не против, что Нюша снова начала тесно общаться со своим бывшим Егором Кридом. Что не сделаешь ради пополнения семейного бюджета.

Нюша прикрыла обнажённое тело подушкой

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Ключевые слова: Нюша

Количество просмотров: 4 472
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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