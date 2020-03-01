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Ким Кардашьян в кожаных штанах с бахромой показала огромную "пятую точку"

Вчера, 11:31
Модель и успешная бизнесвумен Ким Кардашьян известна своей фигурой, которая точно не затеряется в толпе.

Ким Кардашьян в кожаных штанах с бахромой показала огромную "пятую точку"
Смотря на новые фото папарацци, кажется, что где-то за углом Ким Кардашьян ждёт жеребец, чёрный, как ночь, она, легко закинув на него ноги и "пятую точку" мчится по улицам родного Голливуда. Правда, лошадку жалко, так как нагрузка на его позвоночник явно будет ощутимой. Но сама Ким считает, что её огромная попа, видимо, как и эти штаны из светлой кожи её невероятно украшают.

Ким Кардашьян в кожаных штанах с бахромой показала огромную "пятую точку"


Если отбросить юмор, то Кардашьян уникальна тем, что в любой странной вещичке с ей бомбящей фигурой она всё равно выглядит круто. И как только у неё это получается?

Ким Кардашьян в кожаных штанах с бахромой показала огромную "пятую точку"


Все фото чуть ниже по страничкам:

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Ключевые слова: Ким Кардашьян

Количество просмотров: 3 913
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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