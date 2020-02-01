Карина Романова назвала 10 признаков поведения настоящей француженки

1. Умение флиртовать
Истинные француженки флиртуют, как дышат – легко и непринужденно, без намеков на фривольность или пошлость. Они не считают это зазорным – наоборот, уверены, что такое поведение добавляет в их жизнь ярких красок.
Флирт проявляется в игривых жестах, улыбках, явной заинтересованности в собеседнике, своевременно сказанном комплименте и прочих женских штучках.
2. Разумный подход к еде
Жительницы Франции любят вкусно поесть. Не верьте тем, кто рассказывает про три листа салата в день: женщины нередко балуют себя самыми разными десертами – тортами, шоколадом, мороженым. Другое дело, что они знают чувство меры, следят за качеством продуктов и не забывают выпивать достаточное количество воды.
3. Любовь к аксессуарам
Француженки просто обожают различные шарфики, платки, шляпки, очки, сумки, бижутерию, ремни, часы и прочее. В гардеробе каждой из них найдется множество таких вещиц – под самые разные наряды и сезоны. Они не боятся смешивать разные стили, но далеко не всегда следуют ультрасовременным трендам, отдавая предпочтение классике.
4. Дипломатичность
Быть корректной и вежливой – эта привычка вырабатывается у француженок с детства. Они никогда не опустятся до грубости или крика, поскольку считают такое поведение вульгарным. Не забудут поблагодарить и никогда не скажут, что угощение было неудачным или невкусным.
Для жительниц Франции немыслимо сделать другому взрослому замечание – это невежливо. Они никого не критикуют, потому что считают, что каждый должен сам следить за своими манерами.
5. Внимание к окружающим
Особое внимание француженки уделяют своим соседям. При переезде в другую квартиру они первым делом стараются познакомиться со своим новым окружением и произвести на них хорошее впечатление. В порядке вещей сделать каждому небольшой презент, чтобы установить приятельские отношения – коробку пирожных или даже бутылку вина.
6. Улыбки
Француженки улыбаются постоянно – в лифте, на улице, в магазине, знакомым и незнакомым людям. Независимо от обстоятельств – даже если кто-то подрезал их автомобиль или опрокинул на пальто стакан кофе. Улыбка – одна из форм вежливости.
7. Свой круг общения
У девушек из Франции много подруг и приятелей. Им нравится быть в центре событий, поэтому вечеринки, совместные походы в кино, тематические ужины – неотъемлемая часть их жизни, позволяющая держаться в тонусе.
Даже выйдя замуж и став мамой, француженки не прекращают общаться со своими друзьями. И как минимум раз в неделю отправляются с ними на прогулку – без мужа и детей.
8. Здоровый эгоизм
Француженки не видят смысла перетруждаться и брать на себя море обязанностей. Ведь если жертвовать своими потребностями в угоду делам, можно заработать нервный срыв. Поэтому они не забывают уделять время себе, регулярно организуя небольшой отдых. Что это будет – велосипедная прогулка, посещение салона красоты, чтение, лепка из глины или другое занятие – неважно. Главное, иметь возможность на время уйти в себя, чтобы восстановить свой внутренний баланс.
9. Умение не жертвовать семьей или карьерой
Жительницы Франции не видят проблемы в том, чтобы совмещать карьеру, замужество и рождение ребенка. Они умеют развивать свои профессиональные навыки без ущерба для того, чтобы быть любящей женой и мамой.
При необходимости, француженки делегируют часть своих обязанностей по дому супругу или нанятой помощнице. И продолжают наслаждаться, обеспечивая своим родным максимум тепла и заботы.
10. Экономность
Француженки славятся умением не делать лишние траты. Не из жадности, а потому, что умеют правильно расставлять приоритеты. Они никогда не выйдут из магазина с огромным количеством пакетов, поскольку считают, что лучше приобрести одну брендовую вещь, чем много, но сомнительного качества.
Женщины, живущие во Франции способны экономить на покупках, но никогда не будут экономить на себе. Они уверены в собственной неотразимости, и умеют любить себя, баловать и принимать такой, какая есть.