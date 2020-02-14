Модель Алёна Шишкова согласилась на необычную фотосессию

Многие завидуют жизни Шишковой, считая, что Тимати дал ей всё, что нужно для жизни. Но оказалось, что и в этой жизни есть стресс, по крайней мере Шишкова знает, как с ним бороться:"Пост, полезный для здоровья, иммунитета, нервной системы. Заварили себе фруктово-ромашковый чай на ночь. В специальном чайнике, куда можно помещать фрукты/ягоды и где есть резервуар для заварки. У нас были яблоки, лимон, физалис. А сегодня купила клюковку и облепиху под это дело",- посоветовала Шишкова.Что ж, в этом деле ещё важно пить правильную "клюковку".