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Модель Алёна Шишкова согласилась на необычную фотосессию

14.02.20 / 10:25
Модель Алёна Шишкова приняла участие в новой фотосессии, которую подписчики уже окрестили невероятно нежной. Алёна позирует в белой прозрачной ткани, а её голова украшена аксессуаром с бусиками.

Модель Алёна Шишкова согласилась на необычную фотосессию


Многие завидуют жизни Шишковой, считая, что Тимати дал ей всё, что нужно для жизни. Но оказалось, что и в этой жизни есть стресс, по крайней мере Шишкова знает, как с ним бороться:

Модель Алёна Шишкова согласилась на необычную фотосессию


"Пост, полезный для здоровья, иммунитета, нервной системы. Заварили себе фруктово-ромашковый чай на ночь. В специальном чайнике, куда можно помещать фрукты/ягоды и где есть резервуар для заварки. У нас были яблоки, лимон, физалис. А сегодня купила клюковку и облепиху под это дело",

- посоветовала Шишкова.

Что ж, в этом деле ещё важно пить правильную "клюковку".

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Ключевые слова: Алёна Шишкова

Количество просмотров: 2 210
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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Модель Алёна Шишкова согласилась на необычную фотосессию Модель Алёна Шишкова приняла участие в новой фотосессии, которую подписчики уже окрестили невероятно нежной. Алёна позирует в белой прозрачной ткани, а её голова украшена аксессуаром с бусиками.
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