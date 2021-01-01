Как научиться петь: саунд-продюсер и педагог по вокалу Антон Коробка поделился секретами профессии

Он выступал в качестве саунд-продюсера и педагога по вокалу на теле-проектах «Новая Фабрика Звёзд» и Евровидении 2019, был участником шоу «Песни» на ТНТ и экспертом Первого канала на теле-проекте «Победитель».В недавнем большом интервью он рассказал о том, как быстро можно научиться петь, поговорил о творчестве, вдохновении и работе.Я решил создать музыку, где будет больше доминировать всё светлое, что есть во мне и главной целью ставил - вдохновлять людей. Название «День Ангела» приснилось моей маме, и в начале вся команда плохо восприняла это название, но потом мы поняли, что оно мдеально подходит под наши песни. Ангелом хранителем на востоке называют наше Высшее Я. День Ангела - есть почти у каждого человека - это день высшего в нём.В начале мы играли поп-рок. И однажды я показал свои записи Максу Фадееву. Он ответил, что поп-рок не продаётся и не будет продаваться в РФ. И тогда мы с ребятами начали экспериментировать с другими стилями. Сейчас в 2022 году мы снова решили играть поп-рок и выпустили песню «Ты мой Ангел». Я написал эту песню и весь альбом Angels Day - Be strong после путешествия по Индии. Даже побывал в долине Кулу, где когда-то жила семья Рерихов.Научиться петь хоть как-нибудь можно примерно за три месяца. Но реальные достижения наступают только примерно через три года. Конечно, это зависит от таланта и времени, которое ученики уделяют занятиям.Основную методику преподавания я конечно же взял из системы пения моего отца - Владимира Коробки, который ещё в Советском союзе выпустил пособие по пению в речевой позиции.Затем я создал уже свою систему преподавания на основе наиболее эффективных упражнений которые я использовал за все эти годы. Туда вошли некоторые упражнения американского педагога Сета Ригса (педагог Майда Джексона, Стиви Вндера и др. звёзд) и мои собственные наработки.На мой взгляд - главный успех преподавателя по вокалу в прогрессе учеников. Именно это дало мне уверенность в том, что я действительно хороший педагог. Например - я помог двум девушкам подготовиться к вступительными экзаменам в Гитис и Гнесинку и из взяли - есть и другие победы.