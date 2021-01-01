Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Интервью Фотогалереи Фотосессии

Добавить в закладки

Владимир Шипков: про дентальный бизнес, спорт и фундаментальные качества предпринимателя

Сегодня, 13:00
Владимир Шипков — предприниматель, бизнесмен, инвестор.

Владимир Шипков: про дентальный бизнес, спорт и фундаментальные качества предпринимателя

Владимир Шипков — предприниматель, бизнесмен, инвестор.

А еще, основатель одного из самых прогрессивных стоматологических центров Москвы Dr.Shipkov Dental Clinic.

Владимир Шипков: про дентальный бизнес, спорт и фундаментальные качества предпринимателя


Рынок коммерческой стоматологии — один из самых высококонкурентных. Как удалось найти свою нишу и выйти в топ?

Прежде всего это пациентоориентированность. Я хорошо знаю своих пациентов и их потребности. Бизнес строил вокруг этого. Сконцентрировался на качестве и безопасности предоставляемых услуг. Мы работаем в премиальном сегменте, здесь сервис играет одну из ключевых ролей. Мы одними из первых внедрили персональных кураторов, которые сопровождают пациентов 24/7, предоставляем бесплатные онлайн-консультации, принимаем различные формы оплаты, адаптируем график лечения к распорядку пациентов, реализуем практически все дентальные протоколы под седацией (контролируемый медикаментозный сон). Все услуги, от точной диагностики и компьютерного планирования до сложной хирургии и ускоренной реабилитации наши пациенты могут получить в одном месте, быстро, качественно и в высшей степени комфортно.

Многие сопутствующие услуги, такие как лечение под микроскопом, анестезия, снятие слепков, примерка конструкций, наложение коффердама и шовного материала, предоставляем бесплатно, тогда как в других клиниках они требуют значительных трат. Люди ценят это, поэтому возвращаются к нам снова. Кстати, 96 % первичных пациентов Dr. SHIPKOV dental clinic становятся постоянными, а 98 % готовы рекомендовать нас своим знакомым. Для меня это главный показатель. В качестве руководителя я успешно преодолел 4 масштабных экономических кризиса, ни разу не прибегая к демпингу или снижению качества предоставляемых услуг. Наверное, это ещё одно подтверждение правильности выбранной стратегии.

← Как не выглядеть в Дубае «белой вороной»: совет от Басты и Элджея Бывший муж Битни Спирс проник на ее свадьбу →

Ключевые слова: Владимир Шипков

Количество просмотров: 533
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Основатель клиники Sculptura clinic Зайнаб Мирзоева рассказала, как сохранить красоту и молодость, какие салонные процедуры сегодня наиболее популярны
Основатель Школы Эмоционального Интеллекта и Психотерапии Алексей Красиков рассказал о том, как выбрать «своего» психолога
Основатель группы «Смысловые галлюцинации» Владимир Бурдин из-за болезни похудел на 36 килограммов
Владимир Пресняков сделал откровенное признание
Дмитрий Шепелев и Владимир Фриске подписали мировое соглашение После смерти Жанны Фриске отношения между ее отцом и Дмитрием Шепелевым оказались безнадежно испорчены.
Супруга Аркадия Укупника сбила человека Сегодня супруга Аркадия Укупника сбила пешехода в центре Москвы.
Бывший муж Битни Спирс проник на ее свадьбу Вчера Бритни Спирс вышла замуж за Сэма Асгари.
Владимир Шипков: про дентальный бизнес, спорт и фундаментальные качества предпринимателя Владимир Шипков — предприниматель, бизнесмен, инвестор.
Как не выглядеть в Дубае «белой вороной»: совет от Басты и Элджея В последние годы ОАЭ стали местом паломничества для российских звезд всех мастей.
Максим Галкин пошутил о своем возвращении в Россию Израильтяне Максим и Алла продолжают отсиживаться на Земле обетованной.
"Рак кишечника": Дарья Донцова рассказала о болезни своего мужа Несколько лет назад Дарья Донцова смогла справиться с раком груди, однако, болезнь снова пришла в её семью.
Бывший муж Пелагее обвенчался со своей женой Бывший муж Пелагеи в прошлом году женился на Марии Гончар.
"Правда не обнародована": представитель Анджелины Джоли высказался об иске Брэда Питта Кажется, что суды между Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли не закончатся никогда.
Павел Прилучный продал особняк, в котором жил с Агатой Муцениеце В последнее время в СМИ активно обсуждается возможный роман Павла Прилучного и Зепюр Брутян.
© 2004-2021 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.