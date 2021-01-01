Владимир Шипков: про дентальный бизнес, спорт и фундаментальные качества предпринимателя

Владимир Шипков — предприниматель, бизнесмен, инвестор.А еще, основатель одного из самых прогрессивных стоматологических центров Москвы Dr.Shipkov Dental Clinic.Прежде всего это пациентоориентированность. Я хорошо знаю своих пациентов и их потребности. Бизнес строил вокруг этого. Сконцентрировался на качестве и безопасности предоставляемых услуг. Мы работаем в премиальном сегменте, здесь сервис играет одну из ключевых ролей. Мы одними из первых внедрили персональных кураторов, которые сопровождают пациентов 24/7, предоставляем бесплатные онлайн-консультации, принимаем различные формы оплаты, адаптируем график лечения к распорядку пациентов, реализуем практически все дентальные протоколы под седацией (контролируемый медикаментозный сон). Все услуги, от точной диагностики и компьютерного планирования до сложной хирургии и ускоренной реабилитации наши пациенты могут получить в одном месте, быстро, качественно и в высшей степени комфортно.Многие сопутствующие услуги, такие как лечение под микроскопом, анестезия, снятие слепков, примерка конструкций, наложение коффердама и шовного материала, предоставляем бесплатно, тогда как в других клиниках они требуют значительных трат. Люди ценят это, поэтому возвращаются к нам снова. Кстати, 96 % первичных пациентов Dr. SHIPKOV dental clinic становятся постоянными, а 98 % готовы рекомендовать нас своим знакомым. Для меня это главный показатель. В качестве руководителя я успешно преодолел 4 масштабных экономических кризиса, ни разу не прибегая к демпингу или снижению качества предоставляемых услуг. Наверное, это ещё одно подтверждение правильности выбранной стратегии.