Как стать миллионером: артист и блогер Арут Назарян показал, как из продавца консультанта вырасти в венчурного инвестора

Об этом сняты фильмы с реальными историями, а интернет переполнен так называемыми «лайфхаками» с бизнес-моделями реализованных целей. На деле, зачастую, предприниматель – простой человек, который упорно трудился.Осуществлять массу идей на пути к своей мечте – залог успеха. Но на это требуется поток неиссякаемой энергии и поддержка. А как ею обзавести обыкновенному парню, который в самом начале своего карьерного пути? Как признаться своей возлюбленной, что ночевал сегодня на пляжном шезлонге, потому что нет денег на аренду жилья? Девушки всего мира мечтают выйти замуж за принца. В 21 веке тоже не старо как мир, скорее, - это абсолютная истина. Действительно, что всех привлекают перспективы беззаботной жизни, женщины желают встретить сильного и смелого обладателя мужского плеча, за которым можно спрятаться и не думать о завтрашнем дне, там уже все в полном порядке. А что остается мужчинам? В полном раздрае и установке на реализацию и благоустройство ценностей, в том числе и материальных, одни полностью теряют себя, уходят в долгосрочные депрессии, сомнительно проживают свои дни. Другие - напротив - старательно бьются, преодолевают все сложности, какие встречаются на пути к построению бизнеса. Таких мужчин немного, и эта статья - способ замотивировать тех, кто еще находится в поиске себя.Случай с шезлонгом тоже реальный, так приходилось предопределять свой быт Аруту Назаряну. Сегодня он бизнесмен, которого охотно публикуют мировые издания с громким именем, награждают рейтинговыми строчками, определяя уровень финансового благосостояния. А в прошлом он - продавец-консультант в Ральф Лорен в Дубай Молл. Арут – пример парня, который «смог». Он переехал в солнечный ОАЭ из городка на окраине Узбекистана. Как он может рассказать своей,- тогда еще,- девушке, которая всегда была рядом и направляла, о провалах в своей жизни? Гордость не позволит обмолвиться о том, что он терпит поражение, что его кошелек поет романсы, а шикарная вилла заставляет себя ждать. Представьте, сейчас он с радостной улыбкой и добрыми намерениями разыгрывает Ламбу среди своих подписчиков. А еще одиннадцать лет назад он мог, разве что, мечтать о таком развитии событий.Конечно, все случилось не сразу, ничто не шло само в его руки. Сейчас Арут - совладелец венчурного фонда Morningstar Ventures, того самого, который очень сильно рискует каждый раз, инвестируя в стартапы. А еще в его владении один из самых известных гаражей по аренде супер-каров в ОАЭ. Важно понимать, что Арут Назарян – обыкновенный парень из Узбекистана, и как он добрался до таких высот? Для того, чтобы разобраться в этом вопросе достаточно следить за его страницами в социальных сетях, в которых он публикует – буквально – все о своей жизни, даже рассказывает о том, какие способы можно предпринимать для того, чтобы каждый из нас заработал реальные деньги. Кроме того, Назарян там рассказывает и о том, как творчески себя реализовывает. Он часто проводит время на студии звукозаписи, где пишет музыку. Треки Арута попадают в хит-чарты. Популярные певцы и блогеры - его близкие друзья - рассказывают своим подписчикам об успехах Арута, настраивая поколение задуматься о своём уровне жизни, ставя в пример Назаряна, который всего добился сам.Стоит заметить, что обладатели накоплений часто инвестируют их для преувеличения капитала. Так и складывается целая бизнес-империя. Не верите, что можно заработать «бабло»? Посмотрите любой художественный фильм, прочите одну книгу, подпишитесь на Арута в конце-концов. Создавайте себя и удачи!