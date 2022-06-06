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Автор сказок нового времени Мари Мирай рассказала, как заложить программу изобилия в подсознание

Вчера, 15:36
Подсознание таит в себе все самые важные ответы.

Автор сказок нового времени Мари Мирай рассказала, как заложить программу изобилия в подсознание
Подсознание таит в себе все самые важные ответы. Именно здесь формируются «потолки», которые так трудно пробить. Автор сказок нового времени и создательница приложения VERETENO Мари Мирай в своем интервью рассказала, как сказки помогают победить негативные программы и выйти на новый уровень жизни .

Автор сказок нового времени Мари Мирай рассказала, как заложить программу изобилия в подсознание


Мари, в этом году вам присудили премию “Инновационный проект года”. Ваши сказки действительно уникальны. Расскажите, как вы вообще пришли к их созданию?

Я хотела полностью дистанцироваться от базового понимания инфопродуктов. Было желание создать именно сказку - не мастер-класс, не курсы, не тренинг, не очередной марафон. Мне хотелось просто вести людей к их внутреннему голосу. Напомнить им о том, что в них заложено и нужно просто реанимировать суперспособности, которые были даны от рождения. Сказки - это некий иммерсивный спектакль, аудио-путешествие в свой внутренний мир, свое подсознание. Мне хотелось создать что-то великое, красивое для наших внутренних детей. Когда вы слушаете сказку, исчезают негативные убеждения, исцеляются боли, появляется уверенность и чувство безопасности этого мира. Вы слышите, чего хотят душа и тело, о чем вы по-настоящему мечтаете.

Я 20 лет в духовных практиках, в психотерапии. Последние 5 лет я очень плотно изучаю квантовую физику, нейроиммунологию, эпигенетику, управление реальностью, управление сознанием и подсознанием. Все свои знания и знания своих учителей, весь свой жизненный опыт я упаковала в максимально простой инструмент для трансформаций. Так и родилась сказка, где вы сами действующий герой. Вы надеваете наушники, закрываете глаза и смотрите захватывающее кино на своей внутренней сцене. Позже вы проецируете увиденное во внешний мир. Таким образом, сказка нас возвращает в мир воображения, как в детстве мы погружались, слушая пластинки или читая книги. Мы понимаем, что можем создать все, что захотим - как в сказке, так и в реальной жизни. Сказка возвращает нам веру в любовь и чудеса.

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Ключевые слова: Мари Мирай

Количество просмотров: 4 797
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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