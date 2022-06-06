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Эзотерик Юлия Ивлиева: Темная сторона человека - для чего она нужна и как преобразовать в ресурс?

Вчера, 15:13
В каждом из нас уживается две стороны — светлая и темная.

Эзотерик Юлия Ивлиева: Темная сторона человека - для чего она нужна и как преобразовать в ресурс?
Стоит ли бороться с последней? Насколько она опасна для самого человека и тех, кто его окружает? Разобраться в этом вопросе помогла психолог, эзотерик, автор образовательных программ Юлия Ивлиева.

— Что такое тень в психологии?

— Под тенью, или темной стороной, понимают качества и переживания человека, которые он не принимает в себе: эгоизм, различные проявления сексуальности, гнев, агрессия, зависть. У каждого индивидуальная комплектация тени.

— Как определить свою темную сторону?

— Существует очень простой триггер: все, что раздражает человека в других людях, указывает на элементы его собственной тени, — объясняет эзотерик Юлия Ивлиева. — Мы реагируем отрицательно на качества, которые подавлены в нас и не прячутся у других.

— По каким законам функционирует тень?

— Темная сторона всегда ищет возможности проявиться. Чем она объемней, тем больше человек действует от противного, выпячивает позитивные, светлые качества: хочет быть хорошим, улыбчивым, не конфликтным, заботливым. Однако зажатая, не получающая выхода тень пробивается наружу бесконтрольно, стихийно и зачастую неприятно. Гипертрофированно хорошего человека можно сравнить с тихим омутом: например, он идеален в социуме, но превращается в абьюзера дома. Индивид, позволяющий нарушать свои личные границы, не считается с чужими и становится токсичным персонажем. В то время как тот, кто позволяет себе где-то выругаться, резко отказать, выпустить негатив, более безопасен именно потому, потому что его тень на виду — она не рвется наружу как пар из-под крышки.

Эзотерик Юлия Ивлиева: Темная сторона человека - для чего она нужна и как преобразовать в ресурс?


— Как нащупать здоровое соотношение между темной и светлой стороной?

— Адекватная линия поведения — проявлять позитивные и негативные импульсы ровным слоем, — утверждает автор образовательных программ Юлия Ивлиева.

— Зачем вообще нужна тень?

— Без нее человека можно сравнить с автомобилем в неполной комплектации. В темной стороне личности очень много ресурса. Например, быть неудобным — это не наплевательски относиться к другим, а четко знать, чего ты хочешь и обозначать личные границы, сообщать о своих потребностях словами, а не пассивно-агрессивными сигналами.

— Как связаны темная сторона и секс?

— Очень тесно. Для огромного числа людей интимная жизнь полнится табуированными темами, категориями «правильно» и «неправильно». Притом для индивидов, загнавших в тень свою сексуальность, характерен подспудный вопрос: «Имею ли я право на жизнь?». Ведь ребенок приходит в мир в результате полового акта. Установка «секс — это стыдно» приводит к подсознательному убеждению: «Я появился на свет неправильно». Такие люди ощущают, что право на жизнь нужно заслужить, создают определенный список признаков и заслуг хорошего человека. Проблема не только в том, что они жестоки ко всем, кто не соответствует придуманному стандарту: для них самих выполнение пунктов списка не разрешает внутреннего конфликта. Победить деструктивное убеждение помогает психотерапия и принятие своей тени.

— Что такое экологичное раскрытие темной стороны?

— Направление агрессии в созидательное русло: спорт, бизнес, творчество, медицину. Олимпийское золото не завоевывается на «доброте», сдержанности и желании избегать конфликтов. Наоборот, здесь нужна здоровая злость, которая поможет добиться новых высот в спорте. Энергия у хирурга и маньяка одинакова: и тот, и другой режут людей, но с противоположными результатами! Проявить свою тень не обязательно значит причинить кому-то вред. Наоборот, можно найти пути, при которых темная сторона станет незаменимым и благотворным ресурсом, — заключает психолог и эзотерик Юлия Ивлиева.

Эзотерик Юлия Ивлиева: Темная сторона человека - для чего она нужна и как преобразовать в ресурс?

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Ключевые слова: Юлия Ивлиева

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Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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Эзотерик Юлия Ивлиева: Темная сторона человека - для чего она нужна и как преобразовать в ресурс? В каждом из нас уживается две стороны — светлая и темная.
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