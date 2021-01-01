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Кто такая Анна Ковтун, которая смогла помочь заработать клиентам 1 млрд. рублей

Сегодня, 14:54
Анна Ковтун - маркетолог и эксперт по запуску и продвижению бизнеса на маркетплейсах.

Кто такая Анна Ковтун, которая смогла помочь заработать клиентам 1 млрд. рублей
Анна Ковтун является признанным специалистом в сфере e-commerce, а её стаж работы в маркетинге – 13 лет.

Еще обучаясь на четвертом курсе экономического факультета Воронежского государственного университета, она стала маркетологом федеральной сети магазинов парфюмерии, косметики и бытовой химии «Семь дней». Спустя год перешла на работу в «ЭФКО» – одну из трех крупнейших компаний российского агропромышленного комплекса. Здесь Анна как федеральный маркетолог отвечала за развитие ТМ «Слобода». За 2 года интенсивной работы удалось вывести продукцию бренда на лидирующие позиции на отечественном рынке.

Семь лет назад, после рождения первого ребенка, Анна Ковтун приняла решение работать удаленно – как маркетолог, предприниматель и ментор. Сотрудничала с компаниями и брендами из самых разных ниш, помогала продвинуть продукты и услуги, создавала образовательные материалы. В некоторых предприятиях становилась партнером, способствовала дальнейшему развитию бизнеса.

Кто такая Анна Ковтун, которая смогла помочь заработать клиентам 1 млрд. рублей


За прошедшие годы Анна Ковтун приобрела широкую известность в своей сфере. С 2021 года является федеральным спикером мероприятий Промышленной палаты РФ, Skillbox, Сбербанка, регулярно выступает на других площадках, дает комментарии различным СМИ. Также Ковтун провела Первую Всероссийскую конференцию по маркетплейсам для 1 300 участников. Как эксперт, создающий благоприятную среду для женского предпринимательства, была приглашена на Woman BusinessForum.

Год назад Анна Ковтун создала собственный образовательный продукт – курс «Менеджер маркетплейсов». За это время обучение успешно прошли уже 6 потоков, количество выпускников – более 1 000 человек. Программа рассчитана на 2 месяца, её содержание Анна меняет регулярно – отрасль e-сommerce меняется стремительно. Курс Ковтун, по её собственному признанию, переписывала полностью уже три раза, не считая изменений перед каждым потоком. В нем пошагово дается все, от технических моментов, к примеру, как «завести» товар на маркетплейс, до маркетинга и аналитики.

Отличительная особенность обучения Анны Ковтун – каждый урок неизменно отрабатывается на практике, поэтому выпускники имеют все необходимые знания и на выходе становятся востребованными специалистами. Их средний заработок даже на удаленной работе начинается от 30 тысяч рублей.

Среди студентов Ковтун – люди с разным бэкграундом, преимущественно женщины. Своей миссией она считает создание инструментов, позволяющих представительницам прекрасного пола реализовать свой потенциал и благоприятной среды для их дальнейшего развития.

Анна Ковтун посвящает немало времени и собственному развитию – постоянно проходит обучение у ведущих экспертов, бизнес-наставничество. Как она не раз признавалась в своих выступлениях и соцсетях, её хобби, кредо и любимое слово: «Фигачить».

Кто такая Анна Ковтун, которая смогла помочь заработать клиентам 1 млрд. рублей



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Ключевые слова: Анна Ковтун

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Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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