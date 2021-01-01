Эксперт по маркетингу и монетизации личного бренда Катя Кос рассказала, сколько вложить в проект, чтобы заработать 1 000 000

Считается, что начинающий видит много возможностей, эксперт — лишь несколько.Но эти несколько будут эффективнее сотни других. Эксперт по маркетингу, продюсированию и монетизации знаний через соцсети Катя Кос в своем интервью рассказала, почему экспертный блогинг - перспективная ниша и как удержать популярность в соцсетях.Сначала я работала с коммерческими брендами. Началось все в 2009 году, когда я пришла работать в PepsiCO. Два года я проработала в продажах с крупными ритейлерами, отвечала за аналитику и сбор данных. Иногда участвовала в переговорах с клиентами, так как хорошо знаю английский, а руководство у многих ритейлеров было иностранным.В работе я всегда пересекалась с маркетингом. Только вот в корпорациях маркетинг - это элита, так просто туда не попасть. Поэтому я пошла учиться. Я закончила Британскую магистратуру по Маркетингу в 2011 году и перешла с понижением должности на позицию координатора отдела маркетинга в отдел снеков. Выпросила себе два дополнительных проекта по разработке новых брендов, там себя хорошо зарекомендовала.Потом стала расти. Я доросла до стратегической позиции - отвечала за развитие и продвижение самого большого сегмента зубных паст - отбеливающих - в 12 странах СНГ.Параллельно с этим ко мне стали приходить эксперты из Инстаграм (запрещенная в Российской Федерации социальная сеть) с просьбой о продвижении. Так я стала параллельно работать в соцсетях маркетологом: разрабатывала позиционирование, линейку продуктов, программы курсов и прочее. Мой первый эксперт, которому я сделала упаковку и помогла сформировать новые продукты, увеличил свой доход за месяц в три раза. Тогда-то я и поняла, что это абсолютно моя ниша, в которой я буду успешной и полезной.Я продолжила обучение маркетингу в соцсетях, ко мне стало приходить все больше клиентов. Я начала делать прогревы и приносить заявки, увеличивать охваты в 3-4 раза, приносить заказчикам большие деньги. Так я и стала продюсером, отвечающим полностью за весь процесс и весь запуск.Продюсер экспертов - это тот, кто берет на себя стратегию по запуску онлайн продукта на рынок, ее реализацию, создание под нее команды, продажи продукта и полную оцифровку запуска. В моем случае, я беру на себя еще маркетинг, потому что у меня есть в этом профессиональные компетенции. Я маркетолог с 15-ти летним стажем. Поэтому дополнительно я отвечаю за аналитику, ведение клиента, продуктовую линейку, прогревы и работу с аудиторией.Профессия продюсера сейчас очень популярна. Многие проходят курсы по продюсированию разных экспертов. Все они сделали несколько запусков и уже обучают системе. Однако они не учат тому, как реагировать если что-то идет не так. Не вдаются в подробности аналитики. Как правило это и приводит к неудачным запускам или к тому, что продюсер не может найти клиентов. Поэтому если вы хотите попробовать себя в этой нише, лучше начать с изучения маркетинга и продаж. Потом вам будет проще вырасти в продюсера.