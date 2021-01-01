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«Хочу, чтобы мой метод вошёл в историю как настольная книга благополучия»: предприниматель Олег Скобельцын рассказал о своих взлетах и падениях

Вчера, 15:45
История предпринимателя Олега Скобельцына похожа на американские горки.

«Хочу, чтобы мой метод вошёл в историю как настольная книга благополучия»: предприниматель Олег Скобельцын рассказал о своих взлетах и падениях
История предпринимателя Олега Скобельцына похожа на американские горки.

О строчке в Forbes, крахе бизнеса, эмоциональном интеллекте и фантастическом пассивном доходе, Олег рассказал в своем недавнем интервью.

«Хочу, чтобы мой метод вошёл в историю как настольная книга благополучия»: предприниматель Олег Скобельцын рассказал о своих взлетах и падениях


Как проходило Ваше детство?

Родился в 1981 году в Казани. Мать – инженер-экономист авиастроительного завода. Отец - тренер по греко-римской борьбе. Есть старшая сестра. Детство проходило в Авиастроительном районе города, который считается неблагополучным. Закончил суворовское военное училище, чем очень горжусь, это закалило мой характер. Долгое время семья переживала финансовые трудности: денег у меня не было даже на поход в кино.

После колледжа родители настояли на получении высшего образования и поступлении в Казанский Авиационный Институт на радиотехнический факультет. Учёба не нравилась, параллельно с институтом сразу начал работать. Сменив пару рабочих мест, понял, что работа по найму – не для меня. С другом открыли салон мобильной связи. После - магазин автозапчастей. В отцовском гараже я решил производить тосол, на чём заработал первые большие деньги. А набравшись опыта, начал открывать франшизы по производству автохимии. В 2016 году моя компания заняла 6 место в рейтинге Forbs. На данный момент производство осуществляется более чем на 150 предприятиях в 8 странах.

Какие сложности были?

За время ведения бизнеса я понял многие вещи. Во-первых, нельзя открывать совместное дело с друзьями: и друга потеряете, и прибыли не будет. Был у меня бизнес с хорошим товарищем, и вроде бы неплохо всё начиналось, а закончилось как в «Бандитском Петербурге».
Во-вторых, рано или поздно наступит выгорание. К нему нужно быть готовым во всеоружии.

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Ключевые слова: Олег Скобельцын

Количество просмотров: 2 704
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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«Хочу, чтобы мой метод вошёл в историю как настольная книга благополучия»: предприниматель Олег Скобельцын рассказал о своих взлетах и падениях История предпринимателя Олега Скобельцына похожа на американские горки.
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