«Хочу, чтобы мой метод вошёл в историю как настольная книга благополучия»: предприниматель Олег Скобельцын рассказал о своих взлетах и падениях

История предпринимателя Олега Скобельцына похожа на американские горки.О строчке в Forbes, крахе бизнеса, эмоциональном интеллекте и фантастическом пассивном доходе, Олег рассказал в своем недавнем интервью.Родился в 1981 году в Казани. Мать – инженер-экономист авиастроительного завода. Отец - тренер по греко-римской борьбе. Есть старшая сестра. Детство проходило в Авиастроительном районе города, который считается неблагополучным. Закончил суворовское военное училище, чем очень горжусь, это закалило мой характер. Долгое время семья переживала финансовые трудности: денег у меня не было даже на поход в кино.После колледжа родители настояли на получении высшего образования и поступлении в Казанский Авиационный Институт на радиотехнический факультет. Учёба не нравилась, параллельно с институтом сразу начал работать. Сменив пару рабочих мест, понял, что работа по найму – не для меня. С другом открыли салон мобильной связи. После - магазин автозапчастей. В отцовском гараже я решил производить тосол, на чём заработал первые большие деньги. А набравшись опыта, начал открывать франшизы по производству автохимии. В 2016 году моя компания заняла 6 место в рейтинге Forbs. На данный момент производство осуществляется более чем на 150 предприятиях в 8 странах.За время ведения бизнеса я понял многие вещи. Во-первых, нельзя открывать совместное дело с друзьями: и друга потеряете, и прибыли не будет. Был у меня бизнес с хорошим товарищем, и вроде бы неплохо всё начиналось, а закончилось как в «Бандитском Петербурге».Во-вторых, рано или поздно наступит выгорание. К нему нужно быть готовым во всеоружии.