«Успех - понятие относительное»: основательница сети салонов «Маникюрофф» Ирина Голубовская поделилась его слагаемыми

Для одних успех базируется на семейной реализации, другим важнее профессиональный взлет.Ирина Голубовская, основательница сети салонов красоты и маникюра в Москве “Маникюрофф” в своем интервью рассказала, как ей удается сочетать все компоненты успеха и планомерно развиваться во всех областях.Нет, ведь если есть какой-то пик, значит потом будет спад. А я свою дорогу вижу только вверх и снова вверх. Конечно же, бывают равнинные периоды, стагнация, но потом снова вверх. Равнина нужна, чтобы набраться сил, что-то осознать и пойти дальше, только вперед.Вообще это мой седьмой бизнес. Сказать, что это возникло в один момент, я не могу. В то время я занималась оптовыми продажами одежды, отшивала ее. В этот период в торговых центрах начали появляться островки маникюра, и, сидя в одном из таких мест, я загорелась идеей аналогичного бизнеса. Нужно было только все узнать и сделать достойно. За все, за что я берусь, должно быть сделано качественно. Это иногда меня тормозит в бизнесе, ведь что-то можно делать и быстрее. Вот так и появился первый салон красоты «Маникюрофф». Конечно, я всегда тяготела к высокому сервису: чтобы не только создавать красоту, но и гарантировать женщинам ощущение комфорта, заботы. Чтобы женщина почувствовала себя женщиной на все 100%. Поэтому я и сделала шаг в бьюти сферу.