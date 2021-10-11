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«Успех - понятие относительное»: основательница сети салонов «Маникюрофф» Ирина Голубовская поделилась его слагаемыми

Сегодня, 11:24
Для одних успех базируется на семейной реализации, другим важнее профессиональный взлет.

«Успех - понятие относительное»: основательница сети салонов «Маникюрофф» Ирина Голубовская поделилась его слагаемыми
Для одних успех базируется на семейной реализации, другим важнее профессиональный взлет.

Ирина Голубовская, основательница сети салонов красоты и маникюра в Москве “Маникюрофф” в своем интервью рассказала, как ей удается сочетать все компоненты успеха и планомерно развиваться во всех областях.

«Успех - понятие относительное»: основательница сети салонов «Маникюрофф» Ирина Голубовская поделилась его слагаемыми


Ваш бизнес можно смело назвать успешным. Можно ли сказать, что вы сейчас находитесь на пике?

Нет, ведь если есть какой-то пик, значит потом будет спад. А я свою дорогу вижу только вверх и снова вверх. Конечно же, бывают равнинные периоды, стагнация, но потом снова вверх. Равнина нужна, чтобы набраться сил, что-то осознать и пойти дальше, только вперед.

Сеть салонов красоты - как у вас родилась идея двигаться именно в этом направлении?

Вообще это мой седьмой бизнес. Сказать, что это возникло в один момент, я не могу. В то время я занималась оптовыми продажами одежды, отшивала ее. В этот период в торговых центрах начали появляться островки маникюра, и, сидя в одном из таких мест, я загорелась идеей аналогичного бизнеса. Нужно было только все узнать и сделать достойно. За все, за что я берусь, должно быть сделано качественно. Это иногда меня тормозит в бизнесе, ведь что-то можно делать и быстрее. Вот так и появился первый салон красоты «Маникюрофф». Конечно, я всегда тяготела к высокому сервису: чтобы не только создавать красоту, но и гарантировать женщинам ощущение комфорта, заботы. Чтобы женщина почувствовала себя женщиной на все 100%. Поэтому я и сделала шаг в бьюти сферу.

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Ключевые слова: Ирина Голубовская

Количество просмотров: 1 742
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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«Успех - понятие относительное»: основательница сети салонов «Маникюрофф» Ирина Голубовская поделилась его слагаемыми Для одних успех базируется на семейной реализации, другим важнее профессиональный взлет.
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