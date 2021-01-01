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Модель Катрин Барк рассказала почему отпуск в Эмиратах так привлекает туристов

Сегодня, 16:29
ОАЭ - желанное место отдыха для путешественников со всего мира.

Модель Катрин Барк рассказала почему отпуск в Эмиратах так привлекает туристов
Ежегодно сюда съезжаются миллионы туристов, а популярные блогеры, артисты, спортсмены и музыканты проводят в этой стране свои каникулы.

Катрин Барк и сама регулярно выбирает эту сказочную страну местом своего семейного отдыха с мужем и сейчас обладательница престижного титула «Юная мисс мира» решила поделиться своими соображениями, почему же эту страну обязательно надо посетить и невозможно забыть.

Модель Катрин Барк рассказала почему отпуск в Эмиратах так привлекает туристов


На вершине мира

Совсем недавно на территории ОАЭ простиралась пустыня, сейчас на ее месте возвышаются взрывающие сознание небоскребы. Супер современно, ультра модно и дорого. Ваши самые смелые фантазии оживают здесь. Путешествие в ОАЭ однозначно меняет сознание, расширяет внутренние горизонты.

Познай, как живут короли

Роскошные отели с первоклассным обслуживанием, изысканные блюда в ресторанах высокой кухни, услуги спа - все это доступно здесь. В ОАЭ вы точно ощутите себя арабским шейхом. Атмосфера богатства вокруг всячески способствует этому.

Модель Катрин Барк рассказала почему отпуск в Эмиратах так привлекает туристов


Арабская сказка

Колоритные виды, величественные оазисы сама сказка оживает здесь и переносит вас в чудесный мир детства. Очутившись однажды в этой волшебной стране, вы снова и снова будете мечтать посетить ее вновь.

Погреться на солнышке

Погоду в ОАЭ можно назвать идеальной. Сухой субтропический климат, высокая температура воздуха позволяют туристам наслаждаться купальным сезоном практически круглый год. Роскошные побережья, золотистый песок и теплые волны - все это привлекает любителей
пляжного отдыха со всего мира.

Модель Катрин Барк рассказала почему отпуск в Эмиратах так привлекает туристов


Благодать для гурманов

ОАЭ лидируют в списке гастрономических стран. Именитые шеф-повара удивляют туристов кулинарными изысками. Многонациональное и мультикультурное общество определяет и гастрономические особенности ОАЭ: в стране множество ресторанов японской, турецкой, индийской кухонь… Отдельное внимание стоит уделить и национальным блюдам.

Рай для шопоголиков

В течение всего года в ОАЭ проходят торговые фестивали. Самый популярный из них Дубайский торговый фестиваль. Каждый год он собирает любителей шопинга со всего мира. Скидки на товары в эти промежутки времени достигают 60-70 %. Помимо низких цен подобные мероприятия привлекают еще и своей масштабностью, и яркостью. Фестиваль - это всегда настоящий праздник с выступлениями артистов.

Модель Катрин Барк рассказала почему отпуск в Эмиратах так привлекает туристов

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Ключевые слова: Катрин Барк

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Пресс-служба

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