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«Любой нормальный человек будет бояться стоматолога»: Вероника Рыжова рассказала о выборе профессии, открытии клиники и рабочих буднях

Сегодня, 15:53
Вероника окончила Московскую Медицинскую Академию им. И. М. Сеченова с отличием.

«Любой нормальный человек будет бояться стоматолога»: Вероника Рыжова рассказала о выборе профессии, открытии клиники и рабочих буднях
Вероника окончила Московскую Медицинскую Академию им. И. М. Сеченова с отличием. После этого ординатуру и многочисленные курсы. Вероника владеет собственной клиникой DELFI CLINIC. Среди ее клиентов были такие селебрити как: Татьяна Мингалимова, Айза Долматова, Анастасия Решетова и многие другие.

«Любой нормальный человек будет бояться стоматолога»: Вероника Рыжова рассказала о выборе профессии, открытии клиники и рабочих буднях


Почему вы решили стать стоматологом? Это ваше решение или семейная традиция? Как родители отнеслись к вашему решению?

Для меня всегда примером была моя бабушка по маминой линии. Она до сих пор в свои 80 лет, просит меня привезти чёрный карандаш для бровей и глаз, когда я спрашиваю, чем порадовать. Она даже в огород не выходит ненакрашенная. Я всегда видела эту красивую стройную женщину, которая занимала высокие посты. Я всегда хотела быть экономистом, как бабушка. Я поступила в физико-математический класс в гимназии и углубленно изучала математику. В 10 классе я поняла, что ненавижу цифры, а бабушка хотела, чтобы я стала врачом. Я поговорила с мамой, которая является действующим акушер-гинекологом. Она не хотела, чтобы я сутками дежурила и решила, чтобы я пошла на стоматолога. На 4 курсе я прибегаю к маме и сообщаю, что стоматологи могут работать хирургами, как я и хотела, поэтому я устроилась работать в челюстно-лицевую хирургию. В итоге в этой клинике, начиная с медсестры и заканчивая доктором, я проработала 8,5 лет. Закончила институт, поступила в интернатуру, а после в ординатуру.

Учеба на стоматолога занимает очень много времени. Бывает, что это отталкивает людей. Не пугал ли вас столь долгий путь к цели?

Меня не отталкивала долгая учёба, потому что я знала на что иду. Моя мама — доктор с тридцатилетним стажем, которая учится до сих пор. Я всегда училась хорошо, мне это легко давалось, параллельно работала и мне очень повезло, потому что мне это действительно очень нравится - я занимаюсь любимым делом. Я с детства знала про медицину, поэтому я была заинтересована в этих дисциплинах. Я поступила в Московскую медицинскую академию имени Сеченова - успевала все, при этом была отличницей.

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Ключевые слова: Вероника Рыжова

Количество просмотров: 1 534
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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«Любой нормальный человек будет бояться стоматолога»: Вероника Рыжова рассказала о выборе профессии, открытии клиники и рабочих буднях Вероника окончила Московскую Медицинскую Академию им. И. М. Сеченова с отличием.
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