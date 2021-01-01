«Нормально делай, нормально будет»: Юлиана Бондаренко поделилась секретом успеха своей сети студий Chernika Nails

На днях Юлианна дала большое интервью, где рассказала о том, как начинался её бизнес, в чем его отличие от конкурентов и где ищет вдохновение для новых свершений.Ну, а первым был вопрос -На мой взгляд, любой бизнес начинается с его основателя. В нашем случае основателей двое - я и мой муж. Изначально нам удалось очень гармонично дополнять друг друга. Мы как пазлы, каждый из которых имеет свои сильные стороны и компетенции. Я отвечала за продукт и за маркетинг, Денис - за построение системы, работу с командой, стратегию. Но активный рост у нас начался после личной трансформации каждого, когда мы научились управлять своим состоянием и легко относиться к любым ситуациям в бизнесе. Ну и, конечно, серьёзная причина роста сети - это наша команда! Крутые профессионалы, объединённые одной целью и ценностями.Все началось 6 лет назад. У меня был опыт в маркетинге и желание работать в индустрии красоты. И вместо того, чтобы самой стать мастером, Денис предложил мне обучать мастеров маркетингу. Так все и закрутилось. Когда учениц стало много, начали поступать запросы помочь по бизнесу, по открытию студий. Мы начали консультировать и по этим вопросам. Именно обучая других, мы круто прокачались и поняли все нюансы и подводные камни бизнеса в индустрии красоты. Это был бесценный опыт. У нас не было своих студий, зато наши ученицы из частных мастеров становились руководителями локальных сетей. Набравшись опыта, мы столкнулись с интересной тенденцией. Открывая с нашей помощью 3-4 студии, ребята переставали стремиться расти дальше и начинали лениться. Как мы не старались их замотивировать, они не хотели. А мы заскучали. Идей и амбиций у нас всегда было много. Поэтому было принято решение открывать собственные студии и показать, как надо работать. Я считаю, что у нас это получилось. Мы очень быстро запустили сеть собственных студий в своём регионе. А спустя 2,5 года, обкатав бизнес-модель, запустили и франшизу по стране. Многолетний опыт создания и проведения курсов по бизнесу помог упаковать франшизу и создать самый полный корпоративный университет, которому нет аналогов. Сейчас CHERNIKA - 49 студий по РФ, но к моменту выхода интервью, их точно станет больше!Как говорит мой муж, CHERNIKA - это настоящая франшиза. И я с ним полностью согласна. Дело в том, что на протяжении многих лет, когда мы обучали бьюти-бизнесу, на курсы записывались франчайзи разных сетей. Я всегда искренне удивлялась этому и спрашивала: «Почему вы записываетесь на курсы по бизнесу? У вас же франшиза! Вас итак должны были всему этому обучить!»Но в ответ получала лишь то, что их никто не обучал, что они не знают, что делать, за что хвататься, поэтому ищут какие-то хорошие курсы по салонному бизнесу. В нашем понимании настоящая франшиза - это когда ты принимаешь решение открыть бизнес под каким-то брендом и этот бренд передаёт тебе максимально все знания, наработки, чтобы ты сделал это быстро, успешно и без ошибок. Именно такую франшизу мы и сделали. Я думаю, в этом и есть отличие. Мы не только обещаем и хорошо продаём, мы ещё и отвечаем за свои слова и выполняем обязательства. Плюс у нас очень хорошая репутация и экологичные ценности.Как минимум, начать! Я знаю сотни людей, которые мечтают открыть свой бизнес, но дальше мечтаний дело не доходит из-за страхов, сомнений и внутренних ограничений. Но ведь лучше попробовать, чем потом всю жизнь жалеть. Ещё посоветую учиться, проходить курсы по бизнесу и маркетингу или взять хорошую франшизу. Когда опираешься на знания и чей-то опыт, открываться проще, стресса меньше, а, значит, и ошибок будет меньше. Прекрасно, если в окружении есть люди, которые реально могут дать совет по бизнесу. Например, наши франчайзи встречаются с менеджерами УК раз в неделю и могут задавать вопросы в чате. Это действительно важно - иметь возможность просто у кого-то проконсультироваться.В каких источниках ищете силы, чтобы каждый день двигаться вперед, и продолжать вдохновлять других?Мое настроение не зависит от внешних источников, это внутри меня. И внутри каждого человека. Просто люди не имеют привычки опираться на себя, слышать себя. Зато активно занимаются самобичеванием, сравнением себя с более успешными, достигаторством, соревнованием и пуганием себя. А это все очень энергозатратно. Я свою энергию на это не трачу, поэтому она и не расходуется зря.Нормально делай, нормально будет