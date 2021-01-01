«Никогда не переставайте мечтать»: бизнесмен Денис Фаткуллин смог осуществить свою детскую мечту

Талант? Выразительная внешность? Связи? Бизнесмен Денис Фаткуллин уверен, что все это неважно. Важно – мечта и вера в нее.Сегодня Фаткуллин – человек известный в мире бизнеса. Без приставки «шоу». Его инвест-проекты набирают обороты, его приглашают в качестве наставника маститые бизнесмены, а его личная компания ежемесячно оборачивает более 100 миллионов рублей.Кто не помнит себя в 16 лет? Первая любовь, первые поцелуи, первые стихи. Все это осталось там – в юности. Как и первые разочарования и первые мечты. Мало кто сможет пронести весь этот груз – местами приятный, местами не очень, через года. Денис Фаткуллин смог. Строя бизнес-империю, меняя города, покоряя вершины, он не забывал закрывать глаза и слушать сердце. Там звучала музыкаШли годы, заканчивались школы, университеты, гитары пылились на антресолях, но Денис был уверен, что придет время, и он еще споет.Серьезный бизнесмен и семьянин не предал свою мечту и смог сделать то, о чем мечтал еще мальчишкой, написав песню «Не хочу».Эта песня – реальная история университетского товарища о несчастной любви. Скажете – сколько таких песен написано было и кануло в небытие? Однако здесь другая история.Новый трек Дениса Фаткуллина будет доступен на всех цифровых площадках уже в октябре. И тогда каждый, как говорит автор – и мы, и вы, сможем сделать свой вывод: совместимо ли творчество и бизнес и услышать, как поет мечта.