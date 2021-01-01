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«Никогда не переставайте мечтать»: бизнесмен Денис Фаткуллин смог осуществить свою детскую мечту

Вчера, 15:59
Что нужно, чтобы стать успешным музыкантом?

«Никогда не переставайте мечтать»: бизнесмен Денис Фаткуллин смог осуществить свою детскую мечту
Талант? Выразительная внешность? Связи? Бизнесмен Денис Фаткуллин уверен, что все это неважно. Важно – мечта и вера в нее.
Сегодня Фаткуллин – человек известный в мире бизнеса. Без приставки «шоу». Его инвест-проекты набирают обороты, его приглашают в качестве наставника маститые бизнесмены, а его личная компания ежемесячно оборачивает более 100 миллионов рублей.

Кто не помнит себя в 16 лет? Первая любовь, первые поцелуи, первые стихи. Все это осталось там – в юности. Как и первые разочарования и первые мечты. Мало кто сможет пронести весь этот груз – местами приятный, местами не очень, через года. Денис Фаткуллин смог. Строя бизнес-империю, меняя города, покоряя вершины, он не забывал закрывать глаза и слушать сердце. Там звучала музыка

«Никогда не переставайте мечтать»: бизнесмен Денис Фаткуллин смог осуществить свою детскую мечту


- Первая гитара у меня случилась в 16 лет, - рассказывает Денис, - конечно, это были дворовые песни – про любовь, про дружбу. Разучивали модные тогда иностранные композиции – сами подбирали аккорды, а текст – как услышали на кассете, так и спели. Хорошее было время. Честное. Искреннее.

Шли годы, заканчивались школы, университеты, гитары пылились на антресолях, но Денис был уверен, что придет время, и он еще споет.
Серьезный бизнесмен и семьянин не предал свою мечту и смог сделать то, о чем мечтал еще мальчишкой, написав песню «Не хочу».

Эта песня – реальная история университетского товарища о несчастной любви. Скажете – сколько таких песен написано было и кануло в небытие? Однако здесь другая история.

- Я ко всему подхожу слишком ответственно, - поделился новоиспеченный автор. – И в написании моего трека участвовали мега профессионалы, лучшие в своем деле – аранжировщики, музыканты. Это песня не просто складный текст и приятная музыка – это история, которая найдет отклик у каждого – это про меня, про тебя, про него.

Новый трек Дениса Фаткуллина будет доступен на всех цифровых площадках уже в октябре. И тогда каждый, как говорит автор – и мы, и вы, сможем сделать свой вывод: совместимо ли творчество и бизнес и услышать, как поет мечта.

«Никогда не переставайте мечтать»: бизнесмен Денис Фаткуллин смог осуществить свою детскую мечту

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Ключевые слова: Денис Фаткуллин

Количество просмотров: 2 483
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Пресс-служба

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