Zvezdi.ru Music: сексуальный трек рэпера Taras "Тебя нежно грубо"





Трек рэпера Taras (настоящее имя Дмитрий Тарасов) для тех, кто любит плохих мальчиков, да и девочек тоже.

Композиция рэпера Taras "Тебя нежно грубо" была презентована в 2016 году.







Текст песни Taras - Тебя нежно грубо



Первый Куплет:

Ты в моих снах на повторе,

Кто ты? Мой голый наркотик.

И если ты мой кайф, во мне себя растворяй.

Эй, вверх, вверх, вверх руки,

Ты поднимала вверх руки,

Ты кричала: «Айм куки, куки»,

Я бы с тобой не умер со скуки.

Ты по квартире ходишь голая, голая,

Говоришь: «Нет, нет, болит голова».

Моя голова не понимает, как ты могла так нагло,

Ну и как?

Ты хулиганка, но только в юбке,

И без юбки ты хулиганка.

И если первая ещё откупится,

То вторая точно будет наказана.



Припев: [х2]

Я бы тебя брал нежно,

Я бы тебя брал грубо,

Я бы тебя нежно-нежно,

Я бы тебя грубо.



Второй Куплет:

Ты любишь фильмы смотреть на ночь,

Я соглашусь, я же компромиссный.

Просто мы посмотрим только начало

И кончим где-то на титрах.

Врачи говорят, это вредно,

Но ты любишь сладкое перед сном,

А для меня сладкое – когда ты раздета,

И эта ночь будет сладким постом.

Я тебя нежно на удушающий,

Либо удушу, либо будешь моя.

А ты к горлу ножик мне приставишь:

«Или прирежу, или твоя».

А я хитрее тебя не встречал,

Но ты строишь глупую из себя,

Но ты же знаешь, не суть сильно,

Тебя сегодня добровольно или насильно?



Припев: [х2]

Я бы тебя брал нежно,

Я бы тебя брал грубо,

Я бы тебя нежно-нежно,

Я бы тебя грубо.



Биография певца, рэпера Taras



TARAS (настоящее имя Дмитрий Тарасов) родился в Красноярске. Популярность исполнителя настолько быстро росла, что в июле 2016 года он стал желанным гостем на передаче «Утренний кофе» местного частного телеканала «Афонтово». Он является поклонником красноярского футбольного клуба «Енисей».



Несмотря на жесткость и откровенность текста, Тарас не гнушается помогать обществу: в частности, летом 2016 года он вместе с пабликом автомобилистов «Антикоп» участвовал в мероприятии по помощи детскому дому.



В 2016 году TARAS выпустил свою дебютную пластинку «В режиме полёта», которая была записана при участии следующих коллег по цеху Кубан; Andery Toronto; Sergey Titov (сделал ремикс); Своя.



Некоторые треки из альбома были записаны еще задолго до его выхода в свет. К примеру, много шума наделали в рунете песни «С ней живой» и «Обнажённый кайф». На последнюю был затем снят клип. Также видео было сделано по мотивам песни «Патриотическая».



Покорив свой родной город, Тарасов начал в мае 2016 года гастрольный тур по всей России с новым альбомом. Согласно программе, выступления планируются в городах не только по Сибири, но и Центральной России.



3 декабря 2019 года вышел клип TARAS "Птица Вавилон" с Викторией Цатурян:







Социальные сети:

vk.com/taraskrsk

instagram.com/taraskrsk

vk.com/taras_krsk

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Автор фото: instagram.com/taraskrsk



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