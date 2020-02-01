Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Zvezdi.ru Music: сексуальный трек рэпера Taras "Тебя нежно грубо"

Вчера, 21:48
Трек рэпера Taras (настоящее имя Дмитрий Тарасов) для тех, кто любит плохих мальчиков, да и девочек тоже.

Zvezdi.ru Music: сексуальный трек рэпера Taras "Тебя нежно грубо"
Композиция рэпера Taras "Тебя нежно грубо" была презентована в 2016 году.



Текст песни Taras - Тебя нежно грубо

Первый Куплет:
Ты в моих снах на повторе,
Кто ты? Мой голый наркотик.
И если ты мой кайф, во мне себя растворяй.
Эй, вверх, вверх, вверх руки,
Ты поднимала вверх руки,
Ты кричала: «Айм куки, куки»,
Я бы с тобой не умер со скуки.
Ты по квартире ходишь голая, голая,
Говоришь: «Нет, нет, болит голова».
Моя голова не понимает, как ты могла так нагло,
Ну и как?
Ты хулиганка, но только в юбке,
И без юбки ты хулиганка.
И если первая ещё откупится,
То вторая точно будет наказана.

Припев: [х2]
Я бы тебя брал нежно,
Я бы тебя брал грубо,
Я бы тебя нежно-нежно,
Я бы тебя грубо.

Второй Куплет:
Ты любишь фильмы смотреть на ночь,
Я соглашусь, я же компромиссный.
Просто мы посмотрим только начало
И кончим где-то на титрах.
Врачи говорят, это вредно,
Но ты любишь сладкое перед сном,
А для меня сладкое – когда ты раздета,
И эта ночь будет сладким постом.
Я тебя нежно на удушающий,
Либо удушу, либо будешь моя.
А ты к горлу ножик мне приставишь:
«Или прирежу, или твоя».
А я хитрее тебя не встречал,
Но ты строишь глупую из себя,
Но ты же знаешь, не суть сильно,
Тебя сегодня добровольно или насильно?

Припев: [х2]
Я бы тебя брал нежно,
Я бы тебя брал грубо,
Я бы тебя нежно-нежно,
Я бы тебя грубо.

Биография певца, рэпера Taras

TARAS (настоящее имя Дмитрий Тарасов) родился в Красноярске. Популярность исполнителя настолько быстро росла, что в июле 2016 года он стал желанным гостем на передаче «Утренний кофе» местного частного телеканала «Афонтово». Он является поклонником красноярского футбольного клуба «Енисей».

Несмотря на жесткость и откровенность текста, Тарас не гнушается помогать обществу: в частности, летом 2016 года он вместе с пабликом автомобилистов «Антикоп» участвовал в мероприятии по помощи детскому дому.

В 2016 году TARAS выпустил свою дебютную пластинку «В режиме полёта», которая была записана при участии следующих коллег по цеху Кубан; Andery Toronto; Sergey Titov (сделал ремикс); Своя.

Некоторые треки из альбома были записаны еще задолго до его выхода в свет. К примеру, много шума наделали в рунете песни «С ней живой» и «Обнажённый кайф». На последнюю был затем снят клип. Также видео было сделано по мотивам песни «Патриотическая».

Покорив свой родной город, Тарасов начал в мае 2016 года гастрольный тур по всей России с новым альбомом. Согласно программе, выступления планируются в городах не только по Сибири, но и Центральной России.

3 декабря 2019 года вышел клип TARAS "Птица Вавилон" с Викторией Цатурян:



Социальные сети:
vk.com/taraskrsk
instagram.com/taraskrsk
vk.com/taras_krsk

← Клип о любви 15-летней лизы гинзург взорвал интернет Мадонна пригласила принца Гарри и Меган Маркл пожить в своей квартире →

Ключевые слова: Taras, zvezdiru music

Количество просмотров: 2 561
Автор: Mysha

Автор фото: instagram.com/taraskrsk

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...

Мадонна пригласила принца Гарри и Меган Маркл пожить в своей квартире Певица Мадонна сделала бывшим герцогам Сассекским весьма необычное предложение.
Zvezdi.ru Music: сексуальный трек рэпера Taras "Тебя нежно грубо" Трек рэпера Taras (настоящее имя Дмитрий Тарасов) для тех, кто любит плохих мальчиков, да и девочек тоже.
Клип о любви 15-летней лизы гинзург взорвал интернет лиза гинзбург стала известна благодаря своему треку «Мечтала», который набрал в социальных сетях почти 3 000 000 просмотров.
Впервые после разрыва: Ирина Шейк и Брэдли Купер появились на публике вместе Модель Ирина Шейк в невероятном образе и её бывший возлюбленный актёр Брэдли Купер встретились на премии BAFTA.
Лидер группы «Чили» Ирина Забияка красиво презентовала новый трек «Вспоминай» По мнению поклонников Ирина Забияка написала новый хит.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004-2019 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.