Zvezdi.ru Music: сексуальный трек рэпера Taras "Тебя нежно грубо"

Композиция рэпера Taras "Тебя нежно грубо" была презентована в 2016 году.
Текст песни Taras - Тебя нежно грубо
Первый Куплет:
Ты в моих снах на повторе,
Кто ты? Мой голый наркотик.
И если ты мой кайф, во мне себя растворяй.
Эй, вверх, вверх, вверх руки,
Ты поднимала вверх руки,
Ты кричала: «Айм куки, куки»,
Я бы с тобой не умер со скуки.
Ты по квартире ходишь голая, голая,
Говоришь: «Нет, нет, болит голова».
Моя голова не понимает, как ты могла так нагло,
Ну и как?
Ты хулиганка, но только в юбке,
И без юбки ты хулиганка.
И если первая ещё откупится,
То вторая точно будет наказана.
Припев: [х2]
Я бы тебя брал нежно,
Я бы тебя брал грубо,
Я бы тебя нежно-нежно,
Я бы тебя грубо.
Второй Куплет:
Ты любишь фильмы смотреть на ночь,
Я соглашусь, я же компромиссный.
Просто мы посмотрим только начало
И кончим где-то на титрах.
Врачи говорят, это вредно,
Но ты любишь сладкое перед сном,
А для меня сладкое – когда ты раздета,
И эта ночь будет сладким постом.
Я тебя нежно на удушающий,
Либо удушу, либо будешь моя.
А ты к горлу ножик мне приставишь:
«Или прирежу, или твоя».
А я хитрее тебя не встречал,
Но ты строишь глупую из себя,
Но ты же знаешь, не суть сильно,
Тебя сегодня добровольно или насильно?
Припев: [х2]
Я бы тебя брал нежно,
Я бы тебя брал грубо,
Я бы тебя нежно-нежно,
Я бы тебя грубо.
Биография певца, рэпера Taras
TARAS (настоящее имя Дмитрий Тарасов) родился в Красноярске. Популярность исполнителя настолько быстро росла, что в июле 2016 года он стал желанным гостем на передаче «Утренний кофе» местного частного телеканала «Афонтово». Он является поклонником красноярского футбольного клуба «Енисей».
Несмотря на жесткость и откровенность текста, Тарас не гнушается помогать обществу: в частности, летом 2016 года он вместе с пабликом автомобилистов «Антикоп» участвовал в мероприятии по помощи детскому дому.
В 2016 году TARAS выпустил свою дебютную пластинку «В режиме полёта», которая была записана при участии следующих коллег по цеху Кубан; Andery Toronto; Sergey Titov (сделал ремикс); Своя.
Некоторые треки из альбома были записаны еще задолго до его выхода в свет. К примеру, много шума наделали в рунете песни «С ней живой» и «Обнажённый кайф». На последнюю был затем снят клип. Также видео было сделано по мотивам песни «Патриотическая».
Покорив свой родной город, Тарасов начал в мае 2016 года гастрольный тур по всей России с новым альбомом. Согласно программе, выступления планируются в городах не только по Сибири, но и Центральной России.
3 декабря 2019 года вышел клип TARAS "Птица Вавилон" с Викторией Цатурян:
Социальные сети:
vk.com/taraskrsk
instagram.com/taraskrsk
vk.com/taras_krsk
Zvezdi.ru Music: сексуальный трек рэпера Taras "Тебя нежно грубо"
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Автор: MyshaПерейти в галерею
Автор фото: instagram.com/taraskrsk
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