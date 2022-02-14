"Еще можно спасти": Эвелина Бледанс отреагировала на госпитализацию Валерия Николаева

На новость о том, что его госпитализировали, отреагировала Эвелина Бледанс. Она помнит, как артист неадекватно себя вел и во время телеэфиров позволял себе много чего, и этим сам себя позорил.Актриса заявила: «Никогда не забуду, как Николай сорвал съемки фестиваля цирка «Идол», который мы вели с Эдгаром Запашным. Он ворвался к нам на сцену и вел себя абсолютно неадекватно. Был еще очень неприятный случай, который произошел на моем авторском шоу «Человек-невидимка» на канале ТВ-3».Валерия позвали в качестве гостя, но всем вокруг хамил, а перед съемками и вовсе напился. Эвелине даже нечего хорошего вспомнить об этом человеке.Она добавила: «Он грубил, пил, делал все что хотел, ему было на всех плевать. Тем не менее мне очень жаль его, хотя я с ним сталкивалась не в самые лучшие времена, когда он буянил. Честно говоря, я очень расстроена информацией о его госпитализации в психбольницу. С другой стороны, все лечится, и, наверное, это тот случай, когда его еще можно спасти».Бледанс припомнила, как в свое врем миллионы женщин были просто влюблены в Николаева, в том числе и она сама, но теперь актер уже далеко не тот, каким был когда-то.