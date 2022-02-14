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"Еще можно спасти": Эвелина Бледанс отреагировала на госпитализацию Валерия Николаева

Вчера, 15:30
За Валерием Николаевым, который сейчас находится в психиатрической лечебнице, неоднократно наблюдалось неуважительное и даже агрессивное поведение по отношению к коллегам.

"Еще можно спасти": Эвелина Бледанс отреагировала на госпитализацию Валерия Николаева
На новость о том, что его госпитализировали, отреагировала Эвелина Бледанс. Она помнит, как артист неадекватно себя вел и во время телеэфиров позволял себе много чего, и этим сам себя позорил.

"Еще можно спасти": Эвелина Бледанс отреагировала на госпитализацию Валерия Николаева


Актриса заявила: «Никогда не забуду, как Николай сорвал съемки фестиваля цирка «Идол», который мы вели с Эдгаром Запашным. Он ворвался к нам на сцену и вел себя абсолютно неадекватно. Был еще очень неприятный случай, который произошел на моем авторском шоу «Человек-невидимка» на канале ТВ-3».

Валерия позвали в качестве гостя, но всем вокруг хамил, а перед съемками и вовсе напился. Эвелине даже нечего хорошего вспомнить об этом человеке.

"Еще можно спасти": Эвелина Бледанс отреагировала на госпитализацию Валерия Николаева


Она добавила: «Он грубил, пил, делал все что хотел, ему было на всех плевать. Тем не менее мне очень жаль его, хотя я с ним сталкивалась не в самые лучшие времена, когда он буянил. Честно говоря, я очень расстроена информацией о его госпитализации в психбольницу. С другой стороны, все лечится, и, наверное, это тот случай, когда его еще можно спасти».

Бледанс припомнила, как в свое врем миллионы женщин были просто влюблены в Николаева, в том числе и она сама, но теперь актер уже далеко не тот, каким был когда-то.

"Еще можно спасти": Эвелина Бледанс отреагировала на госпитализацию Валерия Николаева

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Ключевые слова: julianews, Эвелина Бледанс, Валерий Николаев

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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