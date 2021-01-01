Эксперт по правильному питанию Евгения Гладкина раскрыла 13 главных мифов на пути к снижению веса

1. Чтобы похудеть, нужно придерживаться диеты
При снижении веса работает не диета, а система. Важно научиться питаться без ущерба для здоровья и психики, употреблять пищу адекватно, чтобы быть в форме всю жизнь. Питание должно быть чистое, приносить удовольствие, иначе вас непременно ждут срывы.
2. Жирная пища – это жир на боках
Это устоявшееся заблуждение, которые есть у многих людей. Оно приводит к тому, что желающие похудеть исключают из рациона жирную пищу. Но главная проблема лишнего веса заключается в углеводах. Растительные масла, рыба, орехи, авокадо, наоборот, содержат полезные жиры и нутриенты.
Жарить лучше на масле гхи, авокадо, кокосовом или сале. Остальные при термообработке превращаются во вредные трансжиры.
3. Сократив количество белка, можно избавиться от лишнего веса и болезней
Белок необходим для выработки гормонов, которые регулируют вес, строительства клеточных мембран. Он дает чувство сытости на долгое время и помогает в контроле аппетита. Употребляя достаточно белковых продуктов, можно снизить количество калорий, ускорить обмен веществ. Мясо, рыба, яйца защищают мышечную массу, улучшают композицию тела, необходимы для поддержания крепкого здоровья.
4. «Завтрак съешь сам»
Завтрак действительно необходим детям, подросткам, беременным, так как они испытывают повышенную потребность в калориях. Но для большинства взрослых он не нужен. Если отказаться от утреннего приема пищи, можно уменьшить суточную калорийность. С помощью пищевой паузы легче контролировать уровень сахара в крови и снизить маркеры воспаления.
5. Питаться нужно часто маленькими порциями
Этот метод используется многими диетологами для ускорения обмена веществ. Но любой, даже самый незначительный прием пищи стимулирует выброс инсулина. Если вы едите часто в течение дня, уровень гормона остается постоянно высоким, что ведет к инсулинорезистентности. Отсутствует период гипогликемии и выхода кетоновых тел, стимулирующих работу мозга и организма в целом. Также не достигается утолщение слизистой кишечника, в которой обитает полезная микрофлора.
6. Соки и смузи – важная часть здорового питания
«Во фруктовых смузи, соках и цельных плодах содержится много фруктозы. Есть и пить их в большом количестве не стоит. Они не утоляют голод, но организм при этом получает сахар и пустые калории. Это утверждение справедливо и по отношению к морсам, компотам», — уверена эксперт по правильному питанию Евгения Гладкина.
7. Чтобы похудеть, нужно заниматься спортом
Физическая активность полезна. Спорт дает энергию, силы, оздоравливает, нормализует давление, уменьшает риск развития диабета, болезней сердца и сосудов. Но он стимулирует снижение массы тела, если вы измените питание и перестанете «хвалить» себя едой за каждое выполненное упражнение.
8. Нужно считать калории и регулярно взвешиваться
Дефицит калорий далеко не единственный и не решающий фактор в похудении. На ваш вес влияют колебания жидкости, набор мышечной массы, количество непереваренной пищи. При данном подходе происходит концентрация на калорийности продуктов, а не на их питательной ценности. А вместо весов лучше использоваться «контрольное» платье или джинсы.
9. Верить заманивающим этикеткам и не читать состав продукта
Надпись «веганский», «не содержит глютена», «еще больше витаминов» не означает, что продукт действительно полезен. В нем может оказаться вредная составляющая. Важно приучить себя читать, что написано на этикетках, и внимательно относиться к перечисленным компонентам.
10. Многосоставные продукты – это удобно
Обработанная пища может быть причиной ожирения и других болезней, даже онкологии. Придерживайтесь правила: чем проще, тем полезнее. В однокомпонентных продуктах всегда понятен состав. Кроме того, такой подход к питанию — прекрасная возможность самоограничения.
11. Сон для слабаков
Сон — важная составляющая нашей жизни. К нему нужно относиться дисциплинированно, поскольку он запускает в организме процессы жиросжигания. Это происходит под воздействием гормона роста. Его выработка нарушается, если вы привыкли ложиться после полуночи. То же происходит, если перед сном съесть много углеводных продуктов.
12. Биодобавки бесполезны
Если вы питаетесь чисто, осознанно, то можно получать все необходимые питательные вещества из еды. Но при наличии дефицитов биодобавки могут быть очень полезны и важны для здоровья организма.
13. Алкоголь не связан с лишним весом
«Алкогольные напитки отнюдь не полезны для здоровья. В долгосрочной перспективе они усугубляют уже имеющиеся проблемы», — утверждает эксперт по правильному питанию Евгения Гладкина.
Не стоит верить мифам. Они противоречат здравому смыслу и точно не приближают вас к здоровому образу жизни.