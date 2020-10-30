Как Рита Дакота выглядит без фотошопа

Рита активно выкладывает на свои странички прекрасные отфотошопленные фото, но на днях она попала в кадр на одном из московских мероприятий и там смотрелась совершенно иначе.
Здесь у неё несколько одутловатое лицо, а просторная одежда наводит на мысль о беременности Дакоты.
Ну, а почему нет? Она уже давно в отношениях со своим инфоцыганином, пора и о детях подумать.
Ключевые слова: julianews
, Рита Дакота
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Автор: zvezdi.ru
Автор фото: Социальная сеть
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