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Как Рита Дакота выглядит без фотошопа

Вчера, 18:25
В очередной раз приходится повторять, что звезды в социальных сетях заметно отличаются от себя в реальной жизни и Рита Дакота яркое тому подтверждение.

Как Рита Дакота выглядит без фотошопа
Рита активно выкладывает на свои странички прекрасные отфотошопленные фото, но на днях она попала в кадр на одном из московских мероприятий и там смотрелась совершенно иначе.

Как Рита Дакота выглядит без фотошопа


Здесь у неё несколько одутловатое лицо, а просторная одежда наводит на мысль о беременности Дакоты.

Как Рита Дакота выглядит без фотошопа


Ну, а почему нет? Она уже давно в отношениях со своим инфоцыганином, пора и о детях подумать.

Как Рита Дакота выглядит без фотошопа


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Ключевые слова: julianews, Рита Дакота

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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