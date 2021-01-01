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Мария Суханкина сообщила, что сделала операцию по уменьшению желудка

Вчера, 14:19
Несколько месяцев назад Маргарита Суханкина предстала перед поклонники в кардинально новом образе.

Мария Суханкина сообщила, что сделала операцию по уменьшению желудка
Певица сильно похудела и похорошела. Она призналась, что избавилась от 30 килограммов, сделав операцию по урезанию желудка.

Мария Суханкина сообщила, что сделала операцию по уменьшению желудка


По словам певицы, она пыталась бороться с лишним весом с помощью разных диет и спорта, но особых результатов это не давало, а между тем, вес перевалил за сотку, создавая проблемы в быту. Например, для Суханкиной стало большой проблемой завязать шнурки.

«Я испытывала трудности, к примеру, с завязыванием шнурков. Перепробовала много диет, но ни одна из них не помогла так, как эта операция. Ведь с возрастом метаболизм меняется. Это нужно прежде всего для здоровья и самочувствия. Раньше я весила 100 кг. А после операции вернулась в свои привычные 70 кг, с которыми прожила полжизни», - поделилась знаменитость.

Мария Суханкина сообщила, что сделала операцию по уменьшению желудка


Кроме тела Маргарита взялась и за лицо, обратившись к косметологии. Теперь женщина регулярно делает уколы красоты в лоб и носогубные складки. Поклонники в восторге от внешнего вида певицы, но призывают её к умеренности, дабы «не превратиться в Гурченко».

Мария Суханкина сообщила, что сделала операцию по уменьшению желудка

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Ключевые слова: julianews, Маргарита Суханкина

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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