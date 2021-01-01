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Анастасия Костенко похвасталась растяжкой, задрав ногу на детской площадке

Сегодня, 15:49
Уже который год Анастасия Костенко занята родами и ублажением мужа Дмитрия Тарасова.

Анастасия Костенко похвасталась растяжкой, задрав ногу на детской площадке
В перерывах экс-модель занимается воспитанием троих детей, так что, на себя особо времени нет. С нянями семейству тоже не везёт - не удаётся найти подходящего человека, а если такой и появляется, то на долго почему-то у Тарасовых не задерживается.

Анастасия Костенко похвасталась растяжкой, задрав ногу на детской площадке


Погрязнув в домашних делах, Костенко мечтает о большем. Так, на прогулке с отпрысками Настя с ностальгией вспомнила, что когда-то она была не только моделью, но и пыталась стать балериной, правда попытка закончилась неудачно. А вот некоторые навыки остались.

Анастасия Костенко похвасталась растяжкой, задрав ногу на детской площадке


На волне вдохновения, многодетная мать задрала на детской площадке ногу и решила, что ей пора возвращаться в танцы, хоть и не в балет. Уж не Олей Бузовой ли нынешняя жена Тарасова вдохновилась? Та теперь вовсю крутится на шесте, словно заправская стриптизерша.

Анастасия Костенко похвасталась растяжкой, задрав ногу на детской площадке

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Ключевые слова: Анастасия Костенко, lilynews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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Анастасия Костенко похвасталась растяжкой, задрав ногу на детской площадке
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