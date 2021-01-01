Рената Литвинова появилась на просторах Сети после срочной госпитализации

Тогда она здорово напугала поклонников, разместив фото с катетером в руке, но и про чашечку кофе не забыла. С чем именно было связано нахождение Ренаты в клинике - непонятно, но многие шутят, что она отходила от запоя.Так вот теперь Литвинова вышла на связь и сразу с фотографиями, сделанными во время фотосессии.В комментариях отмечают, что и без того "сухая" Рената похудела ещё больше.Ну, ещё бы, одним кофе, шампанским и устрицами, которые она уплетала с Земфирой, сыт не будешь.