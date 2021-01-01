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Рената Литвинова появилась на просторах Сети после срочной госпитализации

Вчера, 16:50
В последний раз обессиленная Рената Литвинова публиковала фото в Сети, когда находилась в медучреждении.

Рената Литвинова появилась на просторах Сети после срочной госпитализации
Тогда она здорово напугала поклонников, разместив фото с катетером в руке, но и про чашечку кофе не забыла. С чем именно было связано нахождение Ренаты в клинике - непонятно, но многие шутят, что она отходила от запоя.

Рената Литвинова появилась на просторах Сети после срочной госпитализации


Рената Литвинова появилась на просторах Сети после срочной госпитализации


Так вот теперь Литвинова вышла на связь и сразу с фотографиями, сделанными во время фотосессии.

Рената Литвинова появилась на просторах Сети после срочной госпитализации


В комментариях отмечают, что и без того "сухая" Рената похудела ещё больше.

Рената Литвинова появилась на просторах Сети после срочной госпитализации


Ну, ещё бы, одним кофе, шампанским и устрицами, которые она уплетала с Земфирой, сыт не будешь.

Рената Литвинова появилась на просторах Сети после срочной госпитализации

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Ключевые слова: Рената Литвинова

Количество просмотров: 2 184
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: социальная сеть

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