Рената Литвинова появилась на просторах Сети после срочной госпитализации

Тогда она здорово напугала поклонников, разместив фото с катетером в руке, но и про чашечку кофе не забыла. С чем именно было связано нахождение Ренаты в клинике - непонятно, но многие шутят, что она отходила от запоя.
Так вот теперь Литвинова вышла на связь и сразу с фотографиями, сделанными во время фотосессии.
В комментариях отмечают, что и без того "сухая" Рената похудела ещё больше.
Ну, ещё бы, одним кофе, шампанским и устрицами, которые она уплетала с Земфирой, сыт не будешь.
Ключевые слова: Рената Литвинова
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Автор: zvezdi.ru
Автор фото: социальная сеть
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