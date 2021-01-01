Как сейчас выглядит Эдуард Радзюкевич

Он мало где снимается и почти не выходит на люди.За несколько последних лет артист настолько изменился, что его невозможно узнать. После того, как он посетил премьеру фильма «Одиннадцать молчаливых мужчин», в сети активно обсуждают его внешний вид.В свои 55 лет Эдуард заметно поседел и очень сильно располнел. Многие подумали, что он болен, но актер успокоил общественности и рассказал журналистам, что все с ним в порядке, просто он решил избавиться от вредных привычек, с которыми жил много лет.Радзюкевич заявил: «Я уже не мальчик, которому 30 лет. Я взрослый мужчина. Мой вес меня вполне себе устраивает! Проблем нет, сердце в норме. Единственное – я бросил курить!».Именно поэтому, как он сам уверяет, так переменилась внешность и появились лишние килограммы.