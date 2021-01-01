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Как сейчас выглядит Эдуард Радзюкевич

Вчера, 17:41
Звезда юмористического проекта «6 кадров» одно время исчез с экранов, перестал посещать мероприятия.

Как сейчас выглядит Эдуард Радзюкевич
Он мало где снимается и почти не выходит на люди.

Как сейчас выглядит Эдуард Радзюкевич


За несколько последних лет артист настолько изменился, что его невозможно узнать. После того, как он посетил премьеру фильма «Одиннадцать молчаливых мужчин», в сети активно обсуждают его внешний вид.

Как сейчас выглядит Эдуард Радзюкевич


В свои 55 лет Эдуард заметно поседел и очень сильно располнел. Многие подумали, что он болен, но актер успокоил общественности и рассказал журналистам, что все с ним в порядке, просто он решил избавиться от вредных привычек, с которыми жил много лет.

Радзюкевич заявил: «Я уже не мальчик, которому 30 лет. Я взрослый мужчина. Мой вес меня вполне себе устраивает! Проблем нет, сердце в норме. Единственное – я бросил курить!».

Именно поэтому, как он сам уверяет, так переменилась внешность и появились лишние килограммы.

Как сейчас выглядит Эдуард Радзюкевич

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Ключевые слова: julianews, Эдуард Радзюкевич

Количество просмотров: 2 600
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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