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Анна Семенович сделала пластическую операцию

Вчера, 19:07
Анна Семенович все собиралась к хирургу, чтобы сделать себя более худой.

Анна Семенович сделала пластическую операцию
Народ в интернете все никак не мог угомониться и всячески шутил над пополневшей артисткой.

Анна Семенович сделала пластическую операцию


В какое-то время певица действительно сильно располнела, но уверяла всех, что любит себя и такой. Онаа не забывала кривляться на камеру и демонстрировать слишком круглые округлости. За это Рустам Солнцев даже обозвал ее толстым гороховым шутом и клоуном.

И вот, настал час преображения, причем Семенович демонстративно, с широкой улыбкой на лице, отправилась в клинику, успевая попутно делать учреждению рекламу.

Она показала на камеру, как врач ее осматривает и делает на теле пометки, откуда будет выкачивать лишний жир.

Анна Семенович сделала пластическую операцию


Знаменитость пояснила, что именно намерена делать: «Я захотела немного усовершенствовать свою фигуру. Вы знаете, что я очень довольная своими формами и люблю свое тело, но есть места, которые мне захотелось немного поправить. Я сделала липосакцию зоны подбородка и рук».

Перед операцией Семенович собрала весь персонал, который будет принимать участие в хирургическом вмешательстве и сфоткалась с ними на память.

А потом подписчики увидели Аню с перебинтованным лицом. Теперь они ждут новые публикации, когда все заживет.

Анна Семенович сделала пластическую операцию

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Ключевые слова: julianews, Анна Семенович

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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