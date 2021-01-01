Анна Семенович сделала пластическую операцию

Народ в интернете все никак не мог угомониться и всячески шутил над пополневшей артисткой.В какое-то время певица действительно сильно располнела, но уверяла всех, что любит себя и такой. Онаа не забывала кривляться на камеру и демонстрировать слишком круглые округлости. За это Рустам Солнцев даже обозвал ее толстым гороховым шутом и клоуном.И вот, настал час преображения, причем Семенович демонстративно, с широкой улыбкой на лице, отправилась в клинику, успевая попутно делать учреждению рекламу.Она показала на камеру, как врач ее осматривает и делает на теле пометки, откуда будет выкачивать лишний жир.Знаменитость пояснила, что именно намерена делать: «Я захотела немного усовершенствовать свою фигуру. Вы знаете, что я очень довольная своими формами и люблю свое тело, но есть места, которые мне захотелось немного поправить. Я сделала липосакцию зоны подбородка и рук».Перед операцией Семенович собрала весь персонал, который будет принимать участие в хирургическом вмешательстве и сфоткалась с ними на память.А потом подписчики увидели Аню с перебинтованным лицом. Теперь они ждут новые публикации, когда все заживет.