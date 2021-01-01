Рассел Кроу планируется сделать липосакцию

Он сильно расстроен из-за этого и даже готов пойти на крайние меры. Актер обратился к пластическому хирургу и теперь у него запланирована операция по удалению жира с живота.Рассел сейчас весит уже 136 кг и даже признался, что его перестали узнавать поклонники, что сильно расстраивает голливудскую знаменитость. Теперь он надеется, что липосакция поможет ему вернуть былую форму.У Кроу все еще есть накачанные бицепсы, но все портит чрезмерно выпирающее пузо, избавиться от которого актер самостоятельно не может, хоть и посещает спортзал.Вполне возможно, что на такие перемены его вдохновила новая подруга Бритни Териот. Сама она симпатичная, с идеальной спортивной фигурой. Рассел, видимо, хочет соответствовать и переживает, что девушка бросит его из-за лишнего веса.