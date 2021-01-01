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Рассел Кроу планируется сделать липосакцию

Сегодня, 17:37
Некогда красавчик Рассел Кроу сегодня уже не может похвастаться атлетической фигурой.

Рассел Кроу планируется сделать липосакцию
Он сильно расстроен из-за этого и даже готов пойти на крайние меры. Актер обратился к пластическому хирургу и теперь у него запланирована операция по удалению жира с живота.

Рассел Кроу планируется сделать липосакцию


Рассел сейчас весит уже 136 кг и даже признался, что его перестали узнавать поклонники, что сильно расстраивает голливудскую знаменитость. Теперь он надеется, что липосакция поможет ему вернуть былую форму.

Рассел Кроу планируется сделать липосакцию


У Кроу все еще есть накачанные бицепсы, но все портит чрезмерно выпирающее пузо, избавиться от которого актер самостоятельно не может, хоть и посещает спортзал.

Вполне возможно, что на такие перемены его вдохновила новая подруга Бритни Териот. Сама она симпатичная, с идеальной спортивной фигурой. Рассел, видимо, хочет соответствовать и переживает, что девушка бросит его из-за лишнего веса.

Рассел Кроу планируется сделать липосакцию

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Ключевые слова: julianews, Рассел Кроу

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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