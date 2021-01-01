Рассел Кроу планируется сделать липосакцию

Рассел сейчас весит уже 136 кг и даже признался, что его перестали узнавать поклонники, что сильно расстраивает голливудскую знаменитость. Теперь он надеется, что липосакция поможет ему вернуть былую форму.
У Кроу все еще есть накачанные бицепсы, но все портит чрезмерно выпирающее пузо, избавиться от которого актер самостоятельно не может, хоть и посещает спортзал.
Вполне возможно, что на такие перемены его вдохновила новая подруга Бритни Териот. Сама она симпатичная, с идеальной спортивной фигурой. Рассел, видимо, хочет соответствовать и переживает, что девушка бросит его из-за лишнего веса.