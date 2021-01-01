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Катя Лель отреагировала на критику своего внешнего вида

Вчера, 15:05
Катю Лель уже давно осуждают за лишние килограммы и опухший внешний вид.

Катя Лель отреагировала на критику своего внешнего вида
Певица заметно округлилась и стала меньше походить на себя прежнюю. Чтобы как-то успокоить народ, знаменитость опубликовала видео.

Катя Лель отреагировала на критику своего внешнего вида


Она продемонстрировала, как занимается в тренажерном зале и одновременно высказалась о болтовне журналистов в ее адрес. По словам звезды, СМИ часто пишут о том, что она опухшая и полная и это очень неприятно.

Катя Лель отреагировала на критику своего внешнего вида


Но для нее все это может и проблема, однако она сумеет сбросить лишний вес, но вот у журналистов мозгов со временем не прибавится, к сожалению.

Лель призвала уважать людей, артистов и весь мир в целом, которому сейчас очень нужна любовь и доброта. Подписчики поддержали Катю и тоже отметили, что на планете полно озлобленных и злых личностей.

Катя Лель отреагировала на критику своего внешнего вида

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Ключевые слова: катя лель, julianews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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