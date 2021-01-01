Катя Лель отреагировала на критику своего внешнего вида

Певица заметно округлилась и стала меньше походить на себя прежнюю. Чтобы как-то успокоить народ, знаменитость опубликовала видео.Она продемонстрировала, как занимается в тренажерном зале и одновременно высказалась о болтовне журналистов в ее адрес. По словам звезды, СМИ часто пишут о том, что она опухшая и полная и это очень неприятно.Но для нее все это может и проблема, однако она сумеет сбросить лишний вес, но вот у журналистов мозгов со временем не прибавится, к сожалению.Лель призвала уважать людей, артистов и весь мир в целом, которому сейчас очень нужна любовь и доброта. Подписчики поддержали Катю и тоже отметили, что на планете полно озлобленных и злых личностей.