Настя Каменских опубликовала фото без грамма макияжа

Пока Алексей продолжает работать в Украине, Настя активно делится с подписчиками фотографиями своего "горячего" отдыха. Каждый день Анастасия размещает кадры, на которых позирует в купальнике.В комментариях многие задавались вопросом, с кем же тогда отдыхает Каменских в Турции? Оказалось, что вместе с артисткой свои тела на солнышке греют ещё четыре девушки."Пристально слежу, чтобы все потренировались утром", - пишет Настя в подписи под снимком.Кстати, Каменских не стесняется показывать себя без макияжа и уже не в первый раз размещает фото после душа, в банном халатике."Утро - самое важное время. От того, как мы проведём его, зависит весь наш день.Попробуйте провести его в полной тишине, без гаджетов, а просто вы и ваши мысли. Прислушивайтесь к тому, что думаете и представьте, каким классным будет ваш день. И есть большая вероятность, что он именно таким и будет!", - напоминает Каменских своим фолловерам.