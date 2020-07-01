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Настя Каменских опубликовала фото без грамма макияжа

Сегодня, 15:02
В этом году Настя Каменских решила отправиться в Турцию без Потапа.

Настя Каменских опубликовала фото без грамма макияжа
Пока Алексей продолжает работать в Украине, Настя активно делится с подписчиками фотографиями своего "горячего" отдыха. Каждый день Анастасия размещает кадры, на которых позирует в купальнике.

В комментариях многие задавались вопросом, с кем же тогда отдыхает Каменских в Турции? Оказалось, что вместе с артисткой свои тела на солнышке греют ещё четыре девушки.

Настя Каменских опубликовала фото без грамма макияжа


"Пристально слежу, чтобы все потренировались утром", - пишет Настя в подписи под снимком.

Кстати, Каменских не стесняется показывать себя без макияжа и уже не в первый раз размещает фото после душа, в банном халатике.

"Утро - самое важное время. От того, как мы проведём его, зависит весь наш день.

Попробуйте провести его в полной тишине, без гаджетов, а просто вы и ваши мысли. Прислушивайтесь к тому, что думаете и представьте, каким классным будет ваш день. И есть большая вероятность, что он именно таким и будет!", - напоминает Каменских своим фолловерам.

Настя Каменских опубликовала фото без грамма макияжа


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Ключевые слова: Настя Каменских

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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