53-летняя Холли Берри показала фантастическое фото в купальнике

В процессе подготовки к съёмкам своего первого режиссёрского проекта, Холли уделяла время не только организационным вопросам, но и своей и без того потрясающей форме. В итоге получилась фигура, которую невозможно не признать идеальной, тем более для возраста актрисы: "Такое тело, кожа в 53 года!!! Просто фантастика" - комментируют кадр подписчики Берри.Сама звезда подписала фото в купальнике следующими словами: "Порой нужно просто послать всё "к чёрту" и сделать это". Разумеется, такая стройность и подтянутая форма с неба не падают - над этим нужно очень много работать, что и делает Холли, постоянно тренируясь в спортзале. Актриса чередует фитнес, кардиотренировки, а также не забывает о занятиях спортом на свежем воздухе.