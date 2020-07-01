Сама звезда подписала фото в купальнике следующими словами: "Порой нужно просто послать всё "к чёрту" и сделать это". Разумеется, такая стройность и подтянутая форма с неба не падают - над этим нужно очень много работать, что и делает Холли, постоянно тренируясь в спортзале. Актриса чередует фитнес, кардиотренировки, а также не забывает о занятиях спортом на свежем воздухе.
53-летняя Холли Берри показала фантастическое фото в купальнике
Сегодня, 03:15
Голливудская актриса Холли Берри обновила блог пляжным снимком и вновь заставила говорить о своей фигуре.
В процессе подготовки к съёмкам своего первого режиссёрского проекта, Холли уделяла время не только организационным вопросам, но и своей и без того потрясающей форме. В итоге получилась фигура, которую невозможно не признать идеальной, тем более для возраста актрисы: "Такое тело, кожа в 53 года!!! Просто фантастика" - комментируют кадр подписчики Берри.
Сама звезда подписала фото в купальнике следующими словами: "Порой нужно просто послать всё "к чёрту" и сделать это". Разумеется, такая стройность и подтянутая форма с неба не падают - над этим нужно очень много работать, что и делает Холли, постоянно тренируясь в спортзале. Актриса чередует фитнес, кардиотренировки, а также не забывает о занятиях спортом на свежем воздухе.
Сама звезда подписала фото в купальнике следующими словами: "Порой нужно просто послать всё "к чёрту" и сделать это". Разумеется, такая стройность и подтянутая форма с неба не падают - над этим нужно очень много работать, что и делает Холли, постоянно тренируясь в спортзале. Актриса чередует фитнес, кардиотренировки, а также не забывает о занятиях спортом на свежем воздухе.
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Ключевые слова: Холли Берри
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Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram.com, prevention.com, youtube.com
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Автор фото: instagram.com, prevention.com, youtube.com
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53-летняя Холли Берри показала фантастическое фото в купальнике Голливудская актриса Холли Берри обновила блог пляжным снимком и вновь заставила говорить о своей фигуре.
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