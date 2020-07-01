Виктория Боня опубликовала видео популярного упражнения для стройности

Виктория выполнила упражнение для йоги под названием марджариасану, более известное, как "поза кошечки". Вика в спортивном костюмчике сливового цвета на своём балконе выполняет это упражнение, стоя на коленях на коврике."Для гибкости позвоночника Поза кошки в йоге. Позу кошки (Марджариасану) можно делать, как утром, так и вечером. При пробуждении она помогает проснуться, оживляет ум и тело. А вечером снимает усталость и мягко разминает весь позвоночник, который был, наверняка, напряжен и скован. Особенно полезно это упражнение тем, у кого сидячая работа и малоподвижный образ жизни.Название асаны говорит само за себя. Все мы наблюдали за кошкой, как она плавно и грациозно двигается, какой гибкий у нее позвоночник. В йоге с помощью этой асаны мы тоже можем стать подобными кошке. Марджариасана очень приятно воздействует на позвоночник, раз за разом увеличивает его подвижность, снимает напряжение, делает нас гибче. А, как известно, гибкость тела является признаком молодости, красоты и здоровья.Не даром говорят, все гениальное просто!", - поделилась Вика в подписи к ролику.