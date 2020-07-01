Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии

Добавить в закладки

Виктория Боня опубликовала видео популярного упражнения для стройности

Вчера, 17:50
Виктория Боня поделилась в Инстаграм видео, которое пригодится девушкам, желающим поддерживать тело в форме.

Виктория Боня опубликовала видео популярного упражнения для стройности
Виктория выполнила упражнение для йоги под названием марджариасану, более известное, как "поза кошечки". Вика в спортивном костюмчике сливового цвета на своём балконе выполняет это упражнение, стоя на коленях на коврике.

Виктория Боня опубликовала видео популярного упражнения для стройности


"Для гибкости позвоночника Поза кошки в йоге. Позу кошки (Марджариасану) можно делать, как утром, так и вечером. При пробуждении она помогает проснуться, оживляет ум и тело. А вечером снимает усталость и мягко разминает весь позвоночник, который был, наверняка, напряжен и скован. Особенно полезно это упражнение тем, у кого сидячая работа и малоподвижный образ жизни.

Название асаны говорит само за себя. Все мы наблюдали за кошкой, как она плавно и грациозно двигается, какой гибкий у нее позвоночник. В йоге с помощью этой асаны мы тоже можем стать подобными кошке. Марджариасана очень приятно воздействует на позвоночник, раз за разом увеличивает его подвижность, снимает напряжение, делает нас гибче. А, как известно, гибкость тела является признаком молодости, красоты и здоровья.

Не даром говорят, все гениальное просто!", - поделилась Вика в подписи к ролику.

Виктория Боня опубликовала видео популярного упражнения для стройности



← Певица Кети Топурия улетела из России Софи Тёрнер и Джо Джонас празднуют рождение первенца →

Ключевые слова: Виктория Боня, myshanews

Количество просмотров: 2 561
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Загрузка...

53-летняя Холли Берри показала фантастическое фото в купальнике Голливудская актриса Холли Берри обновила блог пляжным снимком и вновь заставила говорить о своей фигуре.
Тимати покинул созданный им лейбл Black Star Рэпер Тимати ушёл из некогда созданного им самими музыкального лейбла Black Star.
«Заболела вся семья»: Настя Ивлеева и Элджей вместе с семьёй заразились коронавирусом Популярный блогер и телеведущая Настя Ивлеева и её супруг рэпер Элджей сдали положительные тесты на COVID-19.
Софи Тёрнер и Джо Джонас празднуют рождение первенца Звезда "Игры престолов" актриса Софи Тёрнер и певец Джо Джонас впервые стали родителями.
Виктория Боня опубликовала видео популярного упражнения для стройности Виктория Боня поделилась в Инстаграм видео, которое пригодится девушкам, желающим поддерживать тело в форме.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media © 2004-2020 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.