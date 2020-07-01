Прям как на экзамене - белый верх, чёрный низ. Этот тренд остаётся неизменным и выглядит стильно даже на спортивной площадке, а свободные шортики удлиняют ноги и не забывают прикрыть то, что не следует показывать.
12 топовых комплектов для занятия спортом
Вчера, 10:49
Для тех, кто хочет быть красивой в спортзале.
Многие девушки в этом году покоряют пляжи российских курортов, городские парки и яхт-клубы. Лето выдалось не самое тёплое, поэтому будет не лишним взять с собой на отдых, да и просто обзавестись красивым костюмом, в котором можно будет отправиться на пробежку, сделать растяжку или просто прогуляться по улице. Представляем вам 12 удачных вариантов для занятия спортом.
Прям как на экзамене - белый верх, чёрный низ. Этот тренд остаётся неизменным и выглядит стильно даже на спортивной площадке, а свободные шортики удлиняют ноги и не забывают прикрыть то, что не следует показывать.
Прям как на экзамене - белый верх, чёрный низ. Этот тренд остаётся неизменным и выглядит стильно даже на спортивной площадке, а свободные шортики удлиняют ноги и не забывают прикрыть то, что не следует показывать.
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Автор: zvezdi.ruПерейти в галерею
Автор фото: instagram.com/fitmarket63
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Автор фото: instagram.com/fitmarket63
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