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12 топовых комплектов для занятия спортом

Вчера, 10:49
Для тех, кто хочет быть красивой в спортзале.

12 топовых комплектов для занятия спортом
Многие девушки в этом году покоряют пляжи российских курортов, городские парки и яхт-клубы. Лето выдалось не самое тёплое, поэтому будет не лишним взять с собой на отдых, да и просто обзавестись красивым костюмом, в котором можно будет отправиться на пробежку, сделать растяжку или просто прогуляться по улице. Представляем вам 12 удачных вариантов для занятия спортом.

Прям как на экзамене - белый верх, чёрный низ. Этот тренд остаётся неизменным и выглядит стильно даже на спортивной площадке, а свободные шортики удлиняют ноги и не забывают прикрыть то, что не следует показывать.

12 топовых комплектов для занятия спортом


12 топовых комплектов для занятия спортом

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: instagram.com/fitmarket63

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Где отдыхают звёзды в коронавирусное лето 2020 В это непростое для всех время каждый из нас хочет окунуться в теплые воды летних морей, услышать брызги волн или нежный шелест лесных массивов.
12 топовых комплектов для занятия спортом Для тех, кто хочет быть красивой в спортзале.
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