Анастасия Созоник раскрыла 10 правил сбалансированного питания

Наше тело часто меняется: мы худеем, мы поправляемся, и это может быть связано с какими-то незначительными изменениями в нашей жизни. Что уж говорить о карантине, когда все мы закрыты в четырёх стенах, и единственная наша прогулка может быть от комнаты до кухни и обратно. Как быть в такой новой и, несомненно, сложной для нас ситуации? Как не превратиться после месяца самоизоляции в “колобка”, который по окончанию карантина бодро выкатиться из дома?Карантин - это что-то новое для нас, да. И, конечно, у некоторых эти обстоятельства вызывают стресс, который первым делом хочется заесть. Но так делать не нужно! Не забывайте, что карантин пройдет, а ваше здоровье и фигура испортится. Не переставайте следить за своим питанием, не переедайте и не заедайте свою панику и стресс, эти проблемы надо решать абсолютно по-другому.Самое время разнообразить свой рацион продуктами, но это не значит, что нужно добавить больше картошки во фритюре и сладких булочек. Постарайтесь добавить новые и полезные продукты, которые вы еще не пробовали: киноа, полбу, помело, спаржу и тд. Можно устроить себе игру: каждый день готовить одно новое блюдо с новым продуктом, или, например, показывать все свои приемы пищи в социальных сетях, чтобы был еще один повод готовить красиво и интересно.Карантин - не повод переходить на новый режим в плане еды. Не стоит есть по 20 раз в день из-за того, что вы работаете рядом с холодильником, или вам нечем заняться. А в еде: оставьте так же для себя три основных приема пищи: завтрак, обед и ужин, и, возможно, два небольших перекуса.Вы не знаете, чем заняться, и поэтому решили снова заглянуть в холодильник? Знакомо? Тогда надо скорее избавиться от этой привычки. Поверьте, сейчас для нас открылось множество бесплатных активностей на время карантина. Почитайте книгу, которая давно ждет вашего внимания. Посмотрите вебинары по работе (у меня как раз есть вебинар “Ваша новая жизнь”, который помогает достичь вам ваших целей) или сериалы, начните, наконец, подтягивать свой английский и сделайте растяжку или зарядку. Самое время уделить побольше время себе. Например, у меня есть мобильное приложение в телефоне “Перезагрузка”. Каждый раз, когда в голову приходит мысль “чем бы заняться?”, я открываю его и делаю тренировку. Поверьте, после того, как вы отдали столько сил на тренировку и получили заряд энергии, заедать это бутербродами с колбасой и майонезом вам совсем не захочется.Даже смотря на себя в зеркало каждый день, вы можете не замечать тех маленьких изменений, которые происходят с вашим телом. Если вы будите делать стандартные замеры своих объемов каждый день (талия, бедра, руки и тп), вы точно не упустите этих маленьких изменений. Поверьте, если вы будите наблюдать, как сегодня у вас в талии +1 см, а завтра еще +2, вы сразу задумаетесь о том, стоит ли так пренебрегать своим пищевым режимом.Например, вы можете поспорить со своим другом или другим человеком на то, что вы не поправитесь за время карантина более чем на 3 кг, цифры выбирайте для себя сами. Введите отчетность, присылайте фото и видео каждый день тому, с кем поспорили. Поспорьте, например, на крупную сумму денег, и тогда вам точно не захочется проигрывать их и наедать лишние килограммы.Спорт - это не только зарядка или тяжелые упражнения. Это и йога, это и танцы и многое другое. Сейчас действительно много бесплатных онлайн-занятий и курсов, которые можно попробовать и найти для себя то, что вы полюбите. Распишите свою неделю, например, в понедельник я пробую заняться йогой, во вторник у меня первое занятие по зумбе, а в среду я занимаюсь своим прессом.Чтобы повысить самоконтроль вы можете создать для себя “трекер полезных привычек”. Выпишите для себя важные вещи на каждый день: утренняя зарядка, 50 приседаний, 7 стаканов воды, 1 час чтения книги, 1 час игры на гитаре, не есть после 20:00, зарядка для глаз и тд. И по итогу каждого для отмечайте в трекере, что из этого вы сделали. Поверьте, вам будет приятно, когда к концу месяца многие из этих занятий уже войдут к вам привычку, уровень самоконтроля повыситься. Можете также придумать себе “небольшой приз” , если будет всего 1-2 пропуска за месяц. Но не забывайте, что все нужно делать качественно и честно, иначе пользы от этого “трекера” не будет.Я организую этот проект уже четвертый год. Он направлен именно на изменение вашей фигуры, но главный плюс в том, что тут вы будите проходить через “похудение” не в одиночку. Когда я сбрасывала вес (20кг), мне было сложно делать это без поддержки, и я решила изменить это для вас. Уже более 10000 людей, прошли через “Охудительную перезагрузку”, на которой с вами работает и тренер, и психолог, и диетолог. И главное, что кроме вас там будут такие же люди, которые не сдаются в достижении своей цели, и для вас это также будет определенным мотиватором: “Почему они могут, а я нет? Чем я хуже?”Полюбите свое тело, полюбите свое здоровье, и поймите, что большое количество еды и “лежания на диване” сделают плохо только вам. Если вы полюбите себе, то и желания заботиться о себе будет намного больше: это отразиться и на питании, и на тренировках и на каком-либо уходе за собой и саморазвитии.