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Встав на голову, Виктория Боня запустила собственный челлендж

Сегодня, 11:10
В рамках челленджа #VictoriaBonyaChallenge Виктория Боня предложила всем, кто на это способен, встать на голову, использовав три положения тела. Вика наглядно продемонстрировала, как это должно выглядеть, сняв видео.

Встав на голову, Виктория Боня запустила собственный челлендж
Упражнения Боня выполняет в чёрном топе, который прекрасно подчёркивает грудь модели. Высокие леггинсы на талии, оранжевые кроссовки.

Встав на голову, Виктория Боня запустила собственный челлендж


На голове высокий хвост. Не забыла Боня и про украшения, которые стали подходящем дополнением к спортивному образу. Предлагаю вам оценить внешний вид Виктории Бони во время занятия спортом.



Напомним, видео снято во Франции, куда Боня улетела, чтобы поздравить дочку с днём рождения. В данный момент Вика живёт в доме своего бывшего гражданского мужа.

Встав на голову, Виктория Боня запустила собственный челлендж


Встав на голову, Виктория Боня запустила собственный челлендж


Встав на голову, Виктория Боня запустила собственный челлендж


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Ключевые слова: Виктория Боня

Количество просмотров: 832
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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Встав на голову, Виктория Боня запустила собственный челлендж В рамках челленджа #VictoriaBonyaChallenge Виктория Боня предложила всем, кто на это способен, встать на голову, использовав три положения тела. Вика наглядно продемонстрировала, как это должно выглядеть, сняв видео.
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