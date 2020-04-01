Встав на голову, Виктория Боня запустила собственный челлендж
Сегодня, 11:10
В рамках челленджа #VictoriaBonyaChallenge Виктория Боня предложила всем, кто на это способен, встать на голову, использовав три положения тела. Вика наглядно продемонстрировала, как это должно выглядеть, сняв видео.
Упражнения Боня выполняет в чёрном топе, который прекрасно подчёркивает грудь модели. Высокие леггинсы на талии, оранжевые кроссовки.
На голове высокий хвост. Не забыла Боня и про украшения, которые стали подходящем дополнением к спортивному образу. Предлагаю вам оценить внешний вид Виктории Бони во время занятия спортом.
Напомним, видео снято во Франции, куда Боня улетела, чтобы поздравить дочку с днём рождения. В данный момент Вика живёт в доме своего бывшего гражданского мужа.
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